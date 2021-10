Triglav ugnal Fužinar, Gorici primorski derbi

Drugoligaški spored 14. kroga se je v petek začel na stadionu Stanka Mlakarja, kjer je pri vodilnem Triglavu gostoval Fužinar. Zmagali so Kranjčani in se še utrdili v vodstvu. Na drugem srečanju dneva sta se udarila Nafta in Beltinci, z 2:0 so slavili gostitelji. Večina tekem je bila na sporedu v soboto, primorski derbi Primorja in Gorice so dobili slednji (0:1). Ena nedeljska tekma je preložena.