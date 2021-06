Začetek cepljenja olimpijskih delavcev in prostovoljcev

Prireditelji olimpijskih iger v Tokiu so danes začeli projekt cepljenja olimpijskih delavcev, vključno s sodniki in prostovoljci, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na Japonskem cepljenje proti novemu koronavirusu poteka zelo počasi; s polnim odmerkom so do zdaj cepili le šest odstotkov populacije. Japonski športniki, ki bodo nastopili v Tokiu, so že bili cepljeni, zdaj pa prihajajo na vrsti vsi, ki imajo bolj ali manj tesne stike z udeleženci iger: osebje, povezano z organizacijo, prostovoljci, pa tudi japonski sodniki, novinarji in člani osebja na letališčih.

Mednarodni olimpijski komite (Mok) je namenil 40.000 odmerkov cepiva Pfizer/BioNTech za cepljenje teh udeležencev iger, poroča AFP.

Projekt cepljenja vseh, ki so povezani z igrami, je ločen od siceršnjega projekta cepljenja Japoncev. To je doslej potekalo zelo počasi, a se zdaj vendarle nekoliko izboljšuje, v zadnjem tednu so tako s štirih odstotkov polno cepljenih prišli na šest odstotkov populacije, še dodaja AFP.