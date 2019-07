Mladi športniki z Ofema z le eno medaljo, a polni dragocenih izkušenj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na festivalu je nastopilo 63 slovenskih športnikov, ki so tekmovali v osmih od desetih disciplin, in sicer v atletiki, plavanju, gimnastiki, rokoborbi, tenisu, cestnem kolesarstvu, rokometu in judu.

Najuspešnejši so bili atleti, ki so osvojili tudi edino medaljo za Slovenijo na letošnjem Ofemu. Priboril jo je šestnajstletni Vid Botolin, ki je bil v petek tretji v teku na 3000 metrov.

Mladi atlet je dan po tekmi povedal, da se še vedno ne zaveda povsem, kaj mu je uspelo, in bo verjetno za to potreboval še kakšen teden. "Najlepša izkušnja je, ko sem stal na stopničkah in dobil medaljo okoli vratu," je dejal.

Slovenija tako odhaja domov z eno medaljo, potem ko jih je na zadnjem Ofemu leta 2017 osvojila sedem, leta 2015 pa 16. Na lestvici držav, ki jih je bilo na festivalu 48, je letos zasedla 36. mesto. Največ odličij je prejela Rusija, in sicer 66, od tega 28 zlatih, 17 srebrnih in 21 bronastih.

"Te izkušnje so neprecenljive"

Vodja reprezentance Žiga Dobnikar je glede rezultatov mladih slovenskih športnikov poudaril, da so se ti trudili v okviru svojih zmožnosti. "Ne moremo reči, da se kdorkoli od njih ni boril ali trudil, je pa to žal rezultiralo v samo eni osvojeni kolajni, ampak takšna je trenutno očitno realnost v teh športih v tej starostni skupini. Upamo pa, da bo naslednjič drugače in boljše," je poudaril.

Dodal je, da je pravi užitek gledati te mlade športnike, kako se spoprijateljijo ter hodijo na tekme drugih kolegov iz reprezentance in jih spodbujajo. "Te izkušnje so neprecenljive," je dejal.

Tudi nosilec bronaste medalje Botolin je povedal, da je zanimivo videti, kako se drugi športniki pripravljajo na tekmovanje. Poleg tega jim Ofem omogoča, da vidijo različne športe ter da se povežejo s športniki iz drugih panog in držav.

"Mislim, da je vse skupaj kar dobro organizirano, ker to je kar velika zadeva, toliko športnikov spraviti na en kup," pa je šestnajstletnik povedal glede same organizacije tekmovanja.

"V celoti gledano korektno izpeljano tekmovanje"

Dobnikar je medtem organizacijo festivala ocenil kot zelo korektno. "Pri večšportnih tekmovanjih je vedno tako, da je lahko organizirati tekmovanje v eni športni panogi, težava pa je uskladiti logistiko teh različnih športov tako, da funkcionira. Tukaj so bile posamezne napake, ampak v celoti gledano so zelo korektno izpeljali tekmovanje," je poudaril.

Azerbajdžanski minister za mlade in šport Azad Rahimov pa je dejal, da lahko na podlagi odzivov športnikov in obiskovalcev festival ocenijo kot uspešnega.

"Mladi športniki so s svojim trdim delom in vnemo pustili tako močan vtis, da so bili videti kot profesionalni športniki, ki jih je moč primerjati z olimpijskimi prvaki," je povedal minister na sobotni novinarski konferenci ob koncu Ofema.

Podpredsednik Evropskih olimpijskih komitejev (EOC) Niels Nygaard je ob tem prirediteljem izrazil hvaležnost, da so tekmovanje pripravili na tako visoki ravni. Tudi on je izpostavil zelo dobre rezultate mladih športnikov, ki so pokazali, da delajo dobro in da lahko tekmujejo na zelo visoki ravni.

Petnajsti poletni olimpijski festival evropske mladine, ki je v Azerbajdžanu potekal od minule nedelje, se je sklenil s sobotno zaključno slovesnostjo, na kateri se je znova zbralo okoli 3600 mladih športnikov in njihovih spremljevalcev iz 48 držav. Slovensko zastavo je na prizorišče prinesel Botolin.

Športniki, stari med 14 in 18 let, iz držav pod okriljem EOC se bodo naslednjič na poletnem Ofemu zbrali čez dve leti v slovaškem mestu Banska Bystrica.