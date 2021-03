Kdaj se bodo cepili slovenski olimpijci?

Cepljenje proti koronavirusu je ena od prednostnih nalog na globalni ravni. Vse glasnejše pa so tudi zahteve za prednostno cepljenje olimpijcev za poletne olimpijske igre v Tokiu. Številni so prepričani, da bo zgodnje cepljenje v pripravi na igre za športnike lahko tudi odločilna prednost, tudi v Sloveniji.

Eden redkih slovenskih športnikov, ki je že prejel cepivo, je kolesar Tadej Pogačar. Za cepljenje so poskrbeli v njegovi ekipi UAE Emirates. "Zgodnje cepljenje je lahko zelo velika prednost," poudarja generalni sekretar Olimpijskega komiteja Slovenije Blaž Perko.

"Skupaj z direktoratom za šport smo na pristojno ministrstvo že januarja poslali ustrezen predlog. V prvi vrsti gre za prednostno cepljenje kandidatov za nastop na olimpijskih in paraolimpijskih igrah, kar bi jim omogočilo mirne priprave," je povedal Perko.

Upajo, da bo novi minister imel več posluha

Kot dodaja, v strategiji cepljenja športniki še niso uvrščeni dovolj visoko na seznam, zato so predlog prejšnji teden ponovili in upajo, da bo imelo ministrstvo pod vodstvom novega ministra Janeza Poklukarja več posluha za skupino okrog 200 olimpijskih kandidatov, ki bodo Slovenijo zastopali na obeh prireditvah v deželi vzhajajočega sonca.

"Na vsakem potovanju in na vsakem tekmovanju se tveganje za okužbo pri športnikih močno poveča," še pravi Perko in dodaja, da na OKS razumejo nujo, da se najprej cepi najbolj rizične skupine, a takoj nato bi bilo treba na seznam uvrstiti tudi izbrano skupino kandidatov za igre.

Športniki drugje na prednostni listi

Številne države so na tem področju pred Slovenijo. Na seznamu držav, kjer so že preventivno cepili številne športnike, je Litva. Na prednostni seznam so kandidate že uvrstili Indija, Izrael, Madžarska, Mehika ter velesili Kitajska in Rusija, nihče pa ne dvomi, da se bodo primerno znali odzvati tudi v ZDA.

Kot poroča nemška tiskovna agencija DPA, so se posamezni olimpijski komiteji odločili tudi za povsem ciljno cepljenje. V Belgiji je tamkajšnja krovna športna zveza zaprosila za 500 odmerkov cepiva. "Ne želimo zaostajati za konkurenco," je za tamkajšnjo televizijo zahtevo podkrepil eden od športnih zdravnikov Johan Bellemanns.

Član Mednarodnega olimpijskega komiteja Richard Pound se že dlje časa zavzema za prednostno cepljenje olimpijcev. Foto: Guliver Image

Že dolgo pa se za prednostno cepljenje olimpijcev zavzema tudi član Mednarodnega olimpijskega komiteja Richard Pound, ki je večkrat ponovil, da je to edini način, da bodo športniki in prireditelji v Tokiu lahko mirno izpeljali prireditev. Pravi, da je prepričan, da bo prednostno cepljenje razumela tudi večina državljanov v posameznih državah. "Teh 300 do 400 odmerkov, ki jih potrebujemo, ne bo razlog za javno vznemirjenje," je komentiral potrebe "športnih odmerkov cepiva" v svoji domači Kanadi.

Tudi Pound ne zahteva prednostnega cepljenja športnikov na splošno, ampak peščice tistih, ki so v pripravi na olimpijske igre najbolj izpostavljeni.

Prav za Tokio je vsaj v tem trenutku cepljenje izredno dobrodošlo. V japonski metropoli in treh sosednjih prefekturah so prav danes namreč vnovič podaljšali izredne razmere zaradi pandemije bolezni covid-19.