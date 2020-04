Bach zanikal, da je bila preložitev OI 2020 prepozna, veliki dodatni stroški

Mok je že v začetku meseca po prvi prestavitvi OI moderne dobe v zgodovini pozval organizatorje, da skupaj naredijo čim več, kar je mogoče, da bi zmanjšali stroške na vseh možnih postavkah, in s tem tudi znatno omilili zahteve po dodatnih sredstvih ter obenem vseeno pripravili uspešne igre. Bach je dodal, da kaj več od tega, kar je o stroških povedal, ta čas težko doda.

"V takih izjemnih okoliščinah kot odgovorna oseba ne moreš sprejemati odločitve na podlagi intuicije. Res ne moremo biti obtoženi oklevanja, premajhne zrelosti ali pomanjkanja transparentnosti pri prestavitvi OI. Za vse zagovornike teorije zarot pa moram jasno zagotoviti, da Mok niti v enem trenutku ni razmišljal o odpovedi OI," je med drugim dejal Thomas Bach v intervjuju za nemški časnik Welt am Sonntag.

"Za odločitev o prestavitvi OI pa je bilo ključno soglasje organizacijskega komiteja, ki je moral sprejeti odločitev, da bo svoje delo podaljšal še za eno leto. Prav tako je morala svojo pripravljenost za nadaljevanje svojega sodelovanja pri tem projektu zagotoviti tudi japonska vlada," je vrstni red odgovorov pred dokončno odločitvijo Moka pojasnil Bach.

Ali igre sploh bodo?

Poslabšanje razmer v zvezi z epidemijo novega koronavirusa na Japonskem je pri prirediteljih OI že povzročilo nekaj dvoma, ali bo naslednje poletje igre sploh moč izvesti. "Tega v tem trenutku ne morem zagotoviti," je 10. aprila dejal vodja organizacijskega komiteja Toshiro Muto.

Bach se je izognil neposrednemu odgovoru na to mnenje. "Naša prva in osnovna stvar je, da so športniki in vsi sodelujoči na OI zdravi in zaščiteni pred virusom. To je tudi osnova, kot je bila že v preteklosti, tudi za vse naše nadaljnje odločitve."

OI bodo prihodnje leto od 23. julija do 8. avgusta.