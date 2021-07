Že prvi olimpijski dan bo šlo na polno: Pogačar in Roglič v lov za kolajno

Že prvi dan olimpijskih iger v Tokiu prinaša bogat spored s številnimi slovenskimi nastopi, a največ pozornosti bo zagotovo usmerjeno pod pobočje gore Fuji, kjer bo potekala cestna kolesarska dirka. Prerez trase z 234 kilometri in 4865 višinskimi metri obeta kolesarsko poslastico za navijače, malo manj pa za kolesarje, ki jih čaka peklenski dan. Dodatno ga bosta zabelila še vročina in visoka vlaga. Slovenski ljubitelji kolesarstva upajo, da bosta pomembni vlogi na dirki odigrala tudi prvi in tretji kolesar svetovne jakostne lestvice Tadej Pogačar in Primož Roglič. Dirka se bo začela ob 4.00, kolesarji pa naj bi cilj dosegli okrog 10.30.