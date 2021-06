V varnem naročju posavskih spidvejistov in kajakašev

Po kom ali čem poznate Krško? Najbrž po nuklearki, spidveju ter Matiji Gubcu ali Juriju Dalmatinu. Slovenska bakla se je danes seznanila z vsemi naštetimi, saj je gostovala tako na stadionu Matije Gubca, kjer je bila priča pravemu spidveju, nato pri Osnovni šoli Jurija Dalmatina, ob koncu poti po občini pa je zavila še na nabrežje Save v neposredni bližini Nuklearne elektrarne Krško.

Foto: Aleš Fevžer/OKS

Pod mogočnim gradom Rajhenburg v Brestanici na levem bregu Save je bakla krenila na pot proti Krškemu, nekajkrat prečkala Savo, potovala od rok do rok, od nosilca do nosilca, od krških alpinistov, odbojkarjev, plavalcev, šahistov, judoistov, triatloncev, do paraplegikov, plesalk, spidvejistov in kajakašev. Ustavila se je na stadionu Matije Gubca, kjer je nekaj krogov opravila v rokah mladega nadobudnega krškega spidvejista, in se ustalila na igrišču OŠ Jurija Dalmatina, kjer sta jo v družbi podžupanje Ane Nuše Somrak nagovorila tudi ravnateljica Valentina Gerjavič in prvi podpredsednik OKS-ZŠZ mag. Janez Sodržnik. Okoli igrišča sta jo zatem ponesla še naš olimpionik Primož Kozmus in paralimpijec Damjan Pavlin. Pogled na spremstvo bakle tik ob šoli je bil res neponovljiv, saj bržčas ni bilo otroka v Krškem, bodisi iz vrtca bodisi iz osnovne šole, ki ji ob trasi ne bi zaploskal. Na stotine mladeničev in mladenk jo je opazovalo med tekom po šolskem stadionu, seveda so se mnogi ob koncu uradnega dela prireditve z njo tudi fotografirali. Bakla je Krško zapustila na sredini gladine mogočne in lene Save, saj so jo iz rok krških kajakašev pri hidroelektrarni Brežice prevzeli njihovi kolegi iz KKK Čatež.

Foto: Aleš Fevžer/OKS Komaj je slovenska bakla znova prispela na kopno, že so jo čakale številne predaje mladih športnikov Brežic in okolice. Po brežiški občini je bilo predaj kar 34, kar je nedvomno baklin občinski rekord! Preznojilo se je več kot sto nadobudnežev, večinoma razporejenih v trojke, ki so obredli dobršen del Brežic. Tekli so kajakaši in kanuisti, strelci, planinci, plesalci, mažoretke, rokometaši, borci ju jitsuja, karateisti, boksarji, kegljači, nogometaši, košarkarji in atleti, po uspehih katerih so Brežice tako ali tako znane že dolga leta. Prav nekateri najuspešnejši domači športniki so se pridružili županu Ivanu Molanu in podpredsedniku OKS-ZŠZ Sodržniku na brežiškem stadionu, kjer je bakla končala svojo pot. Prišli so odlični atleti Primož Kozmus, Jure Rovan, Barbara Špiler, Nika Glojnarič in številni drugi športniki, ki so za slovo od Posavja in gostiteljstvu Občine Brežice ter Športne zveze Brežice baklo povabili še na slasten burger.

Foto: Aleš Fevžer/OKS Jeklena znanilka prihajajočih olimpijskih iger v Tokiu, do katerih je še 44 dni, bo pot nadaljevala precej bolj severno na Štajerskem, saj se je bodo danes razveselili v občinah Dobrna, Vitanje, Zreče, Slovenske Konjice in Vojnik.

