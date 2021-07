Novak, kako si potoval: Vprašajte preostanek delegacije #video

In kako je potoval?

Prihod Novaka Đokovića na prizorišče olimpijskih iger je spodbudilo precej zanimanja. Novak ob prihodu ni dajal izjav. "Odlično! Vprašajte preostanek delegacije. Stric Božo (Božidar Maljković op. p.) se je malo utrudil od hoje," se je pošalil 34-letni Beograjčan, ko ga je nekdo iz med množice vprašal, kako je potoval. Z Novakom Đokovićem je namreč v Tokio prispel tudi Božidar Maljković, predsednik srbskega olimpijskega komiteja.

Odkrito cilja na zlato

Novak Đoković že pred prihodom na olimpijske igre ni skrival svojih ciljev. "Moj cilj je dobiti medaljo. Grem na zlato, to ni nobena skrivnost. Šele potem bom razmišljal o New Yorku," je bil za agencijo Mina odkrit srbski zvezdnik. Ta ima namreč vse možnosti, da letos osvoji zlati slam (vse štiri turnirje za grand slam in zlato olimpijsko medaljo, op. p.). To do zdaj ni uspelo še nobenemu moškemu, v ženski konkurenci pa je leta 1988 to dosegla legendarna Nemka Steffi Graf.

Slovenskih predstavnikov v tenisu tokrat ne bo na olimpijskih igrah.