Francozinje razžalostile Švedsko

Rokometašice Francije so na olimpijskih igrah v Tokiu z 29:27 (15:14) premagale tekmice s Švedske in se bodo v nedeljo borile za zlato medaljo. V drugem polfinalu se bosta pomerili reprezentanci Norveške in ruskega olimpijskega komiteja, tekma se začne ob 14. uri.

Srebne na igrah leta 2016 v Riu in svetovne prvakinje leta 2017 so tekmo začele sproščeno, tekmicam so v drugi minuti dopustile, da so povedle. Že minuto pozneje so izenačile, a se Švedinje niso dale in si ponovno priigrale nekaj prednosti. Manj kot sedem minut pred koncem polčasa so nato Francozinje prevzele pobudo in šle na odmor z golom prednosti.

Švedinje so si nato tudi v drugem polčasu dvakrat priigrale gol prednosti, a morale na koncu priznati poraz.

Pri Francozinjah je bila najboljša strelka Grace Zaadi Deuna s sedmimi goli, pri Švedinjah pa Johanna Westberg in Jenny Carlson s po šestimi.

Francozinje se bodo za zlato olimpijsko medaljo pomerile z boljšo ekipo iz današnjega obračuna med Norvežankami in Rusinjami. Švedinje pa bodo s poraženkami te tekme igrale v soboto za bron.