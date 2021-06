Bakla s kozličkom pomahala kolesarski karavani

Pester teden je bakla sklenila z obiskom štirih občin na Kozjanskem v bližini Sotle in meje s Hrvaško, kjer so se teka z lepotico iz recikliranega jekla in bukovega lesa vnovič najbolj razveselili mladi.

Dan smo začeli na šolskem igrišču Osnovne šole Podčetrtek, kjer je župan ene najbolj zdraviliških slovenskih občin Peter Misja pozdravil predvsem osnovnošolce, ki so že nestrpno čakali na svoj krog z baklo. Začeli so sicer najmlajši, malčki iz vrtca v Podčetrtku, sledilo je 13 predaj vseh razredov tamkajšnje šole. Bakla, ki se bliža polovici svoje poti po Sloveniji, je bila nadobudnežem še nekaj časa na voljo za »selfije«, potem pa je oddirjala naprej po Obsotelju.

Foto: Jan Gregorc/OKS

Občina Kozje je slovensko baklo sprejela na travniku v Športnem parku Kozje, kjer jo je pozdravila županja Milenca Krajnc, nato pa so se med nosilci zvrstili člani domačih športnih društev in klubov od odbojkaric in nogometašev do karateistov, ki so navzočim tudi prikazali nekaj borbenih kat. Pričakovano ima Občina Kozje za maskoto kozlička, ki je z zanimanjem pričakal slovensko baklo. Družbo mu je delal zmajček, že kmalu po obisku bakle pa sta oba stopila do glavne ceste, kjer je množica pričakala karavano kolesarjev, ki je v okviru Dirke po Sloveniji ravno ob koncu baklinega obiska odbrzela skozi Kozje.

Foto: Jan Gregorc/OKS

Popotovanje po Kozjanskem se je nadaljevalo v Bistrici ob Sotli, kjer so tako mladi kot bolj izkušeni tekli naprej na šolskem igrišču, potem pa mimo sedeža občine do obcestne table z imenom kraja, ki leži ob vznožju vzpetine, na katero so se potem morali nosilci seveda vrniti. Med tistimi, ki so tekli v kar strm klanec, je bil tudi prvi med gostitelji, bistriški župan Franjo Debelak. Poleg njega je baklo pozdravila tudi olimpijka Barbara Špiler, naša rekorderka v metu kladiva, ki je najmlajšim podelila priznanja v okviru šolskega športnega programa Zlati sonček. Ob glasbeni spremljavi so se bakli z nastopom poklonili tudi malčki iz bistriškega vrtca. Nad Kozjanskim se je že začelo temniti, bakla, sicer vajena dežja in neviht, pa je imela pred seboj še zadnjo postajo v tem tednu.

Foto: Jan Gregorc/OKS

In res je ob obisku v Občini Dobje začelo deževati. Zato so gostitelji malce spremenili traso popotovanja bakle, ki so si jo nosilci izmenjevali pred občinsko stavbo. Zbrali so se bržčas vsi učenci OŠ Dobje, v imenu katerih se je bakli za obisk zahvalila tudi ravnateljica Suzana Plemenitaš, seveda pa ni manjkal župan Franc Leskovšek. Tudi on je imel pestro glasbeno spremljavo, saj so tekače v Dobju ves čas spremljali člani narodno-zabavnega ansambla.V soboto in nedeljo bo bakla znova polnila svoje baterije, potem pa v ponedeljek sledijo obiski v Laškem, Braslovčah in Celju.