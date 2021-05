Slovenske brez težav tudi prek domačink

Slovenske odbojkarice so v srebrni evropski ligi vknjižile že drugo zmago. Tokrat so gladko s 3:0 (14, 13, 16), premagale Luksemburg.

Slovenske odbojkarice so drugo tekmo srebrne evropske lige začele v precej spremenjeni zasedbi. Na igrišče so se podale Eva Pogačar, Nika Markovič, Žana Zdovc Šporer, Naja Boisa, Sara Đukić, Brina Bračko in Anja Mazej. V uvodu so dekleta z dobrimi začetnimi udarci Markovičeve, ki je vršila pritisk nad Luksemburžankami, povedle s 6:3. Domačinke pa se niso predale in izenačile na deseti točki. Sledil je niz petih slovenskih točk, Bračkova je dobro servirala, Đukićeva pa je bila uspešna v napadu in bloku. Pri vodstvu Slovenije s 17:11 je luksemburški selektor zahteval že svoj drugi odmor, a to ni vplivalo na potek niza, ki ga je z uspešnim napadom za 25:14 zaključila Bračkova.

Luksemburgu je uspelo osvojiti prvi dve točki v drugem nizu, a vodstvo ni dolgo trajalo. Zdovc Sporerjeva je z močnim začetnim udarcem izid izenačila na tretji točki, z uspešnim napadom Boise pa so Slovenke povedle s 4:3. Pogačarjeva je dobro razigrala svoje soigralke, v napadu pa so bile praktično nezaustavljive Markovičeva, Đukićeva in Boisa. V igro je za kratek čas vstopila tudi Lina Winkler. Prvo zaključno žogo je s točko neposredno z začetnim udarcem izkoristila Đukićeva (25:13).

Tudi v tretjem nizu so naše odbojkarice narekovale ritem igre. Mazejeva je z borbeno igro dobro reševala žoge v polju, njene soigralke pa so bile učinkovite v napadu. Mirta Velikonja Grbac, ki je začela niz namesto Bračkove, je z dobrimi začetnimi udarci - dosegla je kar štiri ase, popeljala Slovenijo do vodstva z 12:6. Luksemburžanke niso uspele najti rešitve za razigrane Slovenke. Njihov selektor je pri izidu 20:12 v korist naših deklet izkoristil še svoj drugi odmor. Po delnem izidu 4:1 je po prekinitvi posegel tudi naš strateg Gregor Rozman, naša dekleta pa so na koncu slavila s 25:16.

Kaj so povedale po zmagi? Foto: CEV Nika Markovič, reprezentantka Slovenije: "Z današnjo zmago smo zelo zadovoljne. Vedele smo, da bodo imele tekmice prednost domačega igrišča. Čeprav o njih nismo imele veliko informacij, smo se nanje pripravile, kolikor je bilo le mogoče, in to dobro izkoristile. Na začetku smo igrale nekoliko v krču, a smo se kmalu zatem uspele sprostiti in prikazati tisto pravo igro. Pokazale smo, da nismo odpisane, da bomo še naprej dajale vse od sebe.* Anja Mazej, reprezentantka Slovenije: "Današnja tekma se je razpletla po pričakovanjih, mislim, da smo prikazale dobro igro v vseh elementih. Dobro smo pritiskale z začetnimi udarci in na ta način tekmicam onemogočale napade." Naja Boisa, reprezentantka Slovenije: "Zadovoljna sem z našo igro, pokazale smo, da znamo igrati dobro, se borile za vsako žogo. Vesela sem, da sem dobila priložnost in jo tudi dobro izkoristila. Lepo je bilo videti, da smo vse dobile priložnost in se dokazale s svojo igro. Veselimo se novih zmag."