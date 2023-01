ACH Volley gosti svetovne klubske prvake

Zvezdniška ekipa, za katero igra tudi slovenski reprezentančni podajalec in nekdanji član oranžnih zmajev Gregor Ropret, je v letošnji sezoni v odlični formi in sredi izjemnega niza neporaženosti na kar 25 tekmah v vseh tekmovanjih. Svojo prevlado so Simone Giannelli, Wilfredo Leon, Oleg Plotnicki in druščina dokazali tudi na dosedanjih štirih tekmah elitne Lige prvakov, na katerih so nasprotnikom prepustili vsega dva niza in si že zagotovili napredovanje.

Če bi ACH Volleyju uspelo presenetiti, bi si že danes zagotovil drugo mesto in napredovanje, sicer pa bo o tem odločal zadnji krog, ki ga bodo Ljubljančani igrali 25. januarja v Turčiji pri Ziraat Bank Ankara. Ta ima kot tretji Düren na računu eno zmago, ACH pa dve in štiri oziroma pet točk več od nemške in turške ekipe.