Krvniki Slovencev bodo za finale poskušali spodnesti gostitelje

Le še štiri reprezentance so v igri za končno zmago lige narodov v Gdansku, kjer so sodelovali tudi Slovenci, a v četrtfinalu z 0:3 priznali premoč Japoncem in se na sedmem mestu poslovili od tekmovanja. Japonci se bodo ob 17. uri v polfinalu zoperstavili gostiteljem Poljakom, ob 20. uri pa sledi še drugi polfinale med Italijo in ZDA.

Poljski Gdansk je pripravljen na zadnje boje v letošnji ligi narodov. V igri za finale so ostali Japonci, Poljaki, Italijani in Američani. Kot prvi bodo na igrišče dvorane Ergo Arena stopili Japonci in Poljaki.

Azijci so v četrtfinalu s 3:0 odpravili Slovence, ki so tekmovanje končali na sedmem mestu, Poljaki pa so brez izgubljenega niza premagali Brazilce. Reprezentanci sta se pomerili na zadnji tekmi rednega dela tekmovanja, ko so Poljaki tekmece premagali s 3:0. Jih lahko Japonci tokrat presenetijo?

V večernem polfinalu si bodo nasproti stale vse bolj razigrana svetovna in evropska prvakinja Italija in prvouvrščene iz rednega dela ZDA. Slovenski zahodni sosedi so se v četrtfinalu s 3:0 poigrali z Argentinci, Američani pa so proti Francozom vodili z 2:0, na koncu pa tekmeca strli po tie-breaku. Italija in ZDA so se pomerile povsem v začetku rednega dela lige narodov, s 3:0 so takrat zmagali Američani.

Tako finale kot tekma za tretje mesto bosta v nedeljo.

Liga narodov je s tem imenom na sporedu petič, dvakrat so slavili Rusi, ki letos zaradi invazije na Ukrajino ne nastopajo. Poleg Francozov imajo en naslov še Brazilci, sicer z devetimi naslovi rekorderji po zmagah v svetovni ligi.

Po ligi narodov še dve veliki tekmovanji

Po koncu lige narodov kar nekaj reprezentanc, tudi slovensko, ki je trenutno na zasluženem oddihu, čakata še dve večji tekmovanji. Konec avgusta se bo začelo evropsko prvenstvo, konec septembra pa olimpijske kvalifikacije.

Odbojkarska liga narodov, zaključni turnir v Gdansku, polfinale

Sobota, 22. julij

