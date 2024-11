Kamničanke gostijo lanske finalistke.

Odbojkarice Calcit Volleyja bodo po uvodni tekmi skupine C lige prvakinj, ko so v Istanbulu ekipi VakifBank odvzele niz, ob 18. uri v Tivoliju gostile lanske finalistke, italijansko ekipo Numia Vero Volley Milano. Favorizirane gostje so na prvi tekmi brez izgubljenega niza odpravile Porto.