Mariborčanke do sedme zmage, goriške strele presenetile Kamnik

Odbojkarice Nove KBM Branika so v srednjeevropski ligi prišle do sedme zmage, s katero so le še potrdile prvo mesto. Do uspeha proti Zagrebčankam so prišle s pol moči, res pa je, da jim v posameznih nizih ni bilo lahko. Gostje so bile prav vseh enakovredne, na koncu jih je pokopala slaba igra v napadu, od tekmic pa so bile precej boljše v bloku. Najučinkovitejša igralka tekme je bila s 14 točkami Maja Košenina.

Nova KBM Branik: Košenina 14, Pahor, Dobaj, Bračko 3, Stojiljković 4, Šijanec, Kramberger, Sobočan 12, Ramić, Pintar 10, Galič, Loreber Fijok 11, Krajnc.



Mladost Zagreb: Matić, Pavičić 7, Kačić-Bartulović, Butigan 8, Rajković, Štimać 2, Grbavica 5, Volmut 5, Freund, Marković, Deak, Vrbanc 7, Jurišić 6, Tomić 2.

Kamničanke popuščajo

Po odličnem začetku sezone so Kamničanke v zadnjem času popustile. Porazi se kopičijo, po petih dnevih so izgubile še drugi derbi, po Mariborčankah so jih zdaj premagale tudi Novogoričanke. In to presenetljivo gladko. Kamničanke so bile daleč od svoje igre, v napadu so bile popolnoma nerazpoložene, to velja tudi za njihovo glavno napadalko Olivero Kostić Brulec, ki je le v 17 odstotkih uspešno zaključila napadalne akcije.

GEN-I Volley: Sillah, Ferlinc 1, Goršek 21, Velikonja Grbac 12, Spanou 17, Forštnarič 8, Mikl (L), Kovac 19, T. Blažič (L), Leben, Jovanović 6, Žigon. Trener: Tilen Kozamernik. Calcit Volley: Zbičajnik, Kotnik, Mihevc 1, P. Marušič 1, Š. Marušič 1, Mihalinec 7, Vovk 3, Brulec Kostić 8, Zatković 4, Janežič (L), Charuk 6, Jerala, Kaker 15. Trener: Gregor Rozman.

Liga MEVZA, ženske, 9. krog: