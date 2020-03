Šempetranke izkoristile ničlo GEN-I Volleyja

Mrtvi tek med Novo KBM Branikom in Calcitom Volleyem za prvo mesto pred končnico ženskega državnega prvenstva se nadaljuje. Obe ekipi sta zmagali tudi v 4. krogu, Calcit je s 3:0 ugnal ATK Grosuplje, Mariborčanke pa so z nekaj manjšimi težavami s 3:1 ugnale GEN-I Volley. V ponedeljek je SIP Šempeter premagal Koper in na tretjem mestu prehitel goriške strele.

"Lahko rečem, da smo cilj, ki smo si ga zadali, da tekmo končamo brez izgubljenega niza, dosegli. Odigrali smo korektno tekmo, brez večjih nihanj v igri, to pa je tisto, kar smo si tudi želeli. Zdaj smo tam, kar smo pred začetkom modre skupine tudi načrtovali. Zdaj imamo šest dni časa, da se v miru pripravimo na odločilno tekmo z Novo KBM Branikom," je po tekmi dejal trener Kamničank Gregor Rozman.

Njegove varovanke v zadnjem času kažejo solidno formo, nekoliko slabše gre varovankam Radovana Gačiča. Trener, ki je med tednom postal tudi selektor avstrijske moške reprezentance, z igrami svojih izbrank ne more biti stoodstotno zadovoljen. Tudi na gostovanju proti GEN-I Volleyju so imele nekaj težav, izgubile niz, po katerem pa so se razjezile in tekmo mirno pripeljale do konca.

Šempetranke so sklenile četrti krog z zmago nad Koprom. Foto: Petra Udrih

SIP Šempeter je v ponedeljek premagal Luko Koper, Savinjčanke pa so na lestvici skočile pred GEN-I Volley. Koprčanke, čeprav zadnje v modri skupine, so v Šempetru pokazale srčno predstavo, nekajkrat ogrozile vsaj za niz, na koncu pa so vse tri točke zasluženo ostale doma.

Mnogo bolj izenačena je zelena skupina, v kateri se ekipe borijo za obstanek. V tretjem krogu je Formis s 3:2 ugnal Krim, a se ni rešil zadnjega mesta na razpredelnici, Ankaran pa je bil s 3:0 boljši od Ptuja, s tem pa se utrdil na prvem mestu.

1. DOL, ženske, drugi del, 4. krog:

Modra skupina: Sobota, 29. februar:

Calcit Volley : ATK Grosuplje 3:0 (17, 16, 19)

GEN-I Volley : Nova KBM Branik 1:3 (19, -22, 23, -17) Ponedeljek, 2. marec:

SIP Šempeter : Luka Koper 3:0 (23, 16, 22) Lestvica:

1. Nova KBM Branik 18 tekem - 49 točk

2. Calcit Volley 18 - 48

​3. SIP Šempeter 18 - 31

4. GEN-I Volley 18 - 29

5. ATK Grosuplje 18 - 17

6. Luka Koper 18 - 16