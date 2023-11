Znova sprožili postopek proti trem nekdanjim funkcionarjem nemške nogometne zveze

Nekdanja predsednika DFB Theo Zwanziger in Wolfgang Niersbach ter nekdanji generalni sekretar zveze Horst R. Schmidt so obtoženi davčne utaje ali pomoči in sodelovanja pri utaji davka od dohodkov pravnih oseb, solidarnostnega dodatka, davka na promet za leto 2006.

Maja je višje deželno sodišče v Frankfurtu razveljavilo lansko odločitev okrožnega sodišča o koncu preiskave proti trem obtoženim.

Regionalno sodišče se je lani odločilo, da zaključi preiskavo, potem ko je bilo v Švici zaradi zastaranja prekinjeno sojenje proti trem nekdanjim uradnikom nemške zveze in generalnemu sekretarju Fife Ursu Linsiju.

Primer v Nemčiji so sprva končali zaradi "procesne ovire, ki je ni mogoče odstraniti". Ta zadeva se nanaša na zakon, da oseba ne more biti kaznovana ali oproščena več kot enkrat za isto obtožbo, saj so nemške in švicarske oblasti preiskovale sum goljufije, Švicarji pa so primer končali, navaja dpa.

Zadeva se nanaša na plačilo 6,7 milijona evrov. Pri nemški nogometni zvezi so ta znesek plačali prek mednarodne nogometne zveze (Fifa) pokojnemu poslovnežu Robertu Louisu-Dreyfusu. Šlo je za domnevno fiktivno plačilo, znesek je bil vknjižen kot plačilo za gala prireditev v okviru svetovnega prvenstva, ki pa ni nikoli potekala.

Glavni organizator svetovnega prvenstva in zmagovalec svetovnega prvenstva leta 1974 Franz Beckenbauer je leta 2002 od Louis-Dreyfusa prejel posojilo v enaki vsoti, ta denar pa je končal na računu zdaj osramočenega visokega funkcionarja Fife Mohameda bin Hamama. Še vedno ni jasno, za kaj je bil denar porabljen.