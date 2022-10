Zidane z izjavo prilil olje na ogenj govoricam

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji francoski nogometni zvezdnik in trener Zinedine Zidane je prilil olje na ogenj govoricam, da bo postal naslednik selektorja francoske reprezentance Didierja Deschampsa. V pogovoru za RMC Sport je Zidane, ki je kot trener z Real Madridom trikrat zaporedoma osvojil ligo prvakov, dejal, da se bo "kmalu vrnil v trenerske vode".

Zinedine Zidane je prenehal s trenerskim delom, odkar je leta 2021 zapustil Real Madrid, vendar so ga povezovali s številnimi blestečimi službami po Evropi. Omenjali so ga kot trenerja Juventusa in PSG, največkrat pa ga povezujejo s prevzemom vajeti les bleus po svetovnem prvenstvu v Katarju.

Zdaj je Zidane še bolj razvnel tračarske kolumne, piše francoska tiskovna agencija AFP, in poudaril, da se namerava vrniti k trenerstvu v bližnji prihodnosti.

"Kmalu se vračam, kmalu"

"Ali pogrešam trenersko obleko? Ne, nisem tako daleč od nogometa. Zdaj čakamo, še malo čakamo. Kmalu se vračam, kmalu," je povedal za RMC Sport.

Zidane je spregovoril tudi o mundialu v Katarju, na katerem bo Francija branila naslov, ki ga je osvojila v Rusiji pred štirimi leti.

Vse od podelitve organizacije SP Katarju decembra 2010, tekmovanje, ki se bo začelo 20. novembra, v svetu sproža številne polemike o temah, kot sta spoštovanje človekovih pravic in varstvo okolja.

Delovne razmere tujih delavcev, ki so gradili infrastrukturo za potek turnirja na osmih stadionih, so ves čas predmet obtožb. Priljubljeni Zizou želi, da se kritike organizatorjev nehajo in se svet raje osredotoči na nogomet.

"Mislim, da moramo polemike pustiti ob strani in se umakniti igri na svetovnem prvenstvu," je dejal Zidane o letošnjem SP, ki zbuja številne polemike in glasne pozive k bojkotu.

Francija bo obrambo naslova začela 22. novembra proti Avstraliji, nato pa se bo v skupini D pomerila še z Dansko in Tunizijo.

"Francoski ekipi želim zelo dobro tekmovanje. Ne vem še, ali bom sam sploh šel v Katar," je izjavil Zidane v muzeju Grevin v Parizu, kamor je v družbi staršev, žene in otrok prišel na slovesno odkritje njegovega novega voščenega kipa.

Kot še piše AFP, se novi voščeni kip Zidana, ki je bil prvič v muzeju predstavljen v uradnem dresu francoske reprezentance in s svojimi lasmi, zdaj vrača v umirjeni trenerski obleki ... s plešo.

Novi voščeni Zizou bo v muzeju stal poleg drugih nogometnih zvezd, Kyliana Mbappeja, Lionela Messija, Cristiana Ronalda, Zlatana Ibrahimovića, pa tudi brazilske legende Peleja.