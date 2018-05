Zaradi Inieste popustila tribuna, 18 navijačev poškodovanih

Do precej nenavadne nesreče je danes prišlo v Barceloni, povezana pa je z odhajajočim zvezdnikom in kapetanom blaugrane Andresom Iniesto. Med snemanjem televizijske pogovorne oddaje z Iniesto je namreč popustila začasna lesena tribuna, na kateri se je nagnetlo preveč navijačev, pri čemer se jih je 18 poškodovalo.

Kot poročajo tamkajšnji mediji, sta bila med poškodovanimi tudi dva otroka, na srečo pa je nihče ni skupil huje. Med tistimi, ki so popadali s tribune, jih je 12 poiskalo zdravniško pomoč. Oddajo so snemali v Barceloni, v četrti Poble Sec.

Veliko zanimanje za oddajo Chester je bilo za navijače Barcelone razumljivo, saj naj bi v pogovoru Iniesta razkril, kje bo po koncu kariere v Barceloni, slovo od kluba je napovedal že med sezono, nadaljeval športno pot - na Kitajskem ali Japonskem.

Odločitve sicer za zdaj še ni, Iniesta je sporočil, da jo bo sprejel v naslednjem tednu, je pa takoj z odzivom na družbenih omrežjih zaželel hitro okrevanje vsem, ki so bili udeleženi v posredno z njim povezani nesreči na tribunu. "Danes smo doživeli trenutek strahu. Želim sporočiti vsem, ki so bili vpleteni v to, da jim želim hitro okrevanje in jim pošiljam najboljše želje. Objem za vse vas," je sporočil Iniesta.