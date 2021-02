V živo: Koper prodal dragulja Italijanom in bogato zaslužil. Kaj pa Liverpool?

Slovenski prvoligaš Koper si je napolnil klubsko blagajno po prestopu 16-letnega napadalca Eneja Marsetiča. Mladi dragulj kanarčkov je prestopil v vrste italijanskega prvoligaškega kluba Parma. "Prvi občutki so odlični, zelo dobro so me sprejeli. Spoznal sem že osebje in tudi nekatere trenerje. Z ekipo še nisem treniral. Nisem še spoznal vseh soigralcev. V veliko pomoč mi bo Martin Turk, s katerim sem že igral v mlajših selekcijah v Kopru," je za klubsko stran Kopra povedal slovenski najstnik, ki bo danes opravil prvi trening s Parmo.

UFFICIALE: come già anticipato, Enej #Marsetic è un nuovo giocatore del #Parma



Andrej Poljšak, responsabile del settore giovanile del Koper: "Avevamo già firmato il contratto con l'#Inter, ma poi si sono tirati indietro" pic.twitter.com/w6oqdks1yt — Fabio Alampi (@FabioAlampi) January 31, 2021

Direktor nogometne akademije FC Koper Andrej Poljšak ne skriva zadovoljstva: "Inter je odstopil od pogodbe, ki je bila z naše strani že podpisana. V zares kratkem obdobju se je izkazal tudi njegov agent, ki je poskrbel za novo ponudbo. Je pa tudi res, da so se pri Parmi kot prvi zanimali za Eneja in ga začeli spremljati. V nogometni šoli se trudimo, da delamo dobro. Vsako leto nam sicer ne uspe takšen prestop, ampak z dobrim delom se bo pojavil še kdo, ki bo primeren za tujino ali pa prvo ekipo. Trudimo se, da vzgajamo dobre nogometaše in športnike ter pri temu vztrajamo," je pojasnil nekdanji slovenski reprezentant.

Prestop je po poročanju športnega časopisa Ekipe SN vreden najmanj 500.000 evrov, z bonusi za uspešnost pa bi se lahko cena dvignila še za milijon evrov.