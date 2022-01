Wolfsburg izgubil Nizozemca, a hitro pripeljal Danca

Zadnji dan zimskega prestopnega roka se je na Otok preselil 29-letni nizozemski reprezentant Wout Weghorst. Napadalec je sklenil triinpoletno pogodbo z Burnleyjem, pred tem pa je tri leta in pol nosil dres Wolfsburga. Na 144 tekmah je dosegel 70 zadetkov, v tej sezoni pa je z volkovi nastopil tudi v ligi prvakov. Lani je branil barve Nizozemske na evropskem prvenstvu in se na dvoboju z Ukrajino (3:2) vpisal med strelce.

Burnley je po odhodu Chrisa Wooda, Novozelandec se je za 30 milijonov evrov pridružil Newcastlu, želel na vsak način okrepiti zasedbo. V angleškem prvenstvu mu gori pod nogama, saj zaseda zadnje mesto. Pred dnevi se mu je ponesrečil nakup Hrvata Mislava Oršića, ki je ostal v Zagrebu, Dinamo pa brez 10 milijonov evrov.

