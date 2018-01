Vrag odnesel šalo: Conte Mourinha označil za slabiča in mu napovedal vojno

Besedna vojna se nadaljuje

Klovn, demenca, nameščanje tekem so besede, ki bi najhitreje opisale nekajdnevno besedno vojno med Josejem Mourinhem in Antoniem Contejem. Italijan je na Portugalčevo zadnjo puščico , ki je odmevala po vsem svetu, odgovoril še bolj trdo in neizprosno ter Mourinha označil za slabiča.

Na hitro opišimo, kako se je besedni dvoboj, ki je prerasel že v pravo vojno, sploh začel. Novinarji so pred tekmo pokala FA proti Derbyju trenerja Manchester Uniteda spraševali, zakaj se zdi nesrečen na klopi Uniteda in ali res že po tej sezoni zapušča Old Trafford.

Začelo se je s klovnom ...

Portugalec je dobro vedel, da bodo njegovo izjavo nesli pod nos Antoniu Conteju ali Jürgenu Kloppu. V kost je kot tiger zagrizel Italijan. Foto: Twitter Portugalec je vse govorice označil za veliko "sranje", na prvi del vprašanja pa odgovoril, da se mu ni treba obnašati kot kakšen klovn ob liniji avta, da bi pokazal strast in željo po zmagi. Vse skupaj – tudi izjavo o klovnu – so čez nekaj ur novinarji nesli pod nos trenerju Chelseaja Antoniu Conteju, ki je vse skupaj vzel zelo čustveno.

"Mislim, da bi moral pogledati sebe v preteklosti. No, saj konec koncev je res govoril o sebi, če ni, je pozabil, kaj je počel, in boleha za demenco," se je krohotal italijanski strokovnjak, ki je hitro dobil novo portugalsko pošiljko.

"Nikoli ne bom kaznovan zaradi nameščanja tekem"

Po petkovi zmagi Uniteda nad Derbyjem (2:0) novinarjev ni zanimala zmaga, pač pa Portugalčev odziv na Contejeve besede. "Najprej naj povem, da tako meni kot njemu novinarji dolgujete opravičilo. Ko ste me vprašali o strasti, sem govoril izključno o sebi, vi pa ste to Antoniu predstavili, kot da sem njemu reku, da je klovn. Čeprav mu je ušla močna izjava, ga razumem in ga ne krivim," je v mirnem tonu začel Mourinho, nato pa končal z bombico, ki je udarila tam, kjer najbolj boli.

Mourinho je imel pripravljen odgovor za domnevno demenco. Foto: Getty Images

"Ne potrebujem trenerja Chelseaja, da me spomni na moje napake. Vem, da sem ji delal, in najbrž jih bom tudi v prihodnje. Manj kot nekoč, a še se bodo pojavile. A zagotovo lahko trdim, da nikoli ne bom kaznovan zaradi nameščanje tekem," je ustrelil kontroverzni Mourinho in spomnil na Italijanove grehe iz sezone 2011/12, ko je bil še trener Siene. Conte je bil spoznan za krivega, štirimesečno kazen je odslužil v sezoni 2012/13 kot trener Juventusa.

Conte: Mourinho je bil, je in bo slabič

In končno smo prišli do najnovejšega odziva Conteja, ki je po velikem razočaranju - Chelsea je le remiziral z Norwichem (0:0), zato bosta morala tekmo ponoviti - Mourinha označil za slabiča.

"Ko nekoga užališ in napadeš na tak način, pokažeš, kako majhna oseba si. Slabič je bil v preteklosti, slabič je danes in bo tudi v prihodnosti. A s takimi ljudmi si ne nameravam beliti glave. Poglejte samo primer Claudio Ranieri. Najprej ga je zbadal zaradi znanja njegove angleščine, ko so ga odpustili, pa je oblekel majico z njegovim priimkom. To je bilo res zlagano in umetno," je bruhal ogenj trener Chelseaja in začel prati svoje očrnjeno ime.

"Sam bom pripravljen, za njega dvomim. Moral bo prevzeti odgovornost za te izjave. Lahko se zapreva tudi v kakšno sobo in razčistiva nekaj zadev." Foto: Reuters

Če že žališ na tak način, se prej pozanimaj

"Preden v javnosti govoriš o nameščanju tekem, moraš poznati resnico. Resnica je, da sem bil res suspendiran za štiri mesece, nato pa sem na lastno pobudo na sodišču dokazal svojo nedolžnost. Ko želiš na tak način očrniti osebo, se moraš vsaj malo pozanimati, a dobro poznam Mourinho in nič več me ne preseneti," je nadaljeval užaljeni Italijan, ki je Mourinhu napovedal vojno. Chelsea konec februarja prihaja v Manchester.

Konec februarja bo gorelo

"Najbolje bo na vse skupaj odgovoriti na Old Traffordu, ko se bova gledala iz oči v oči. Sam bom pripravljen, za njega dvomim. Moral bo prevzeti odgovornost za te izjave. Lahko se zapreva tudi v kakšno sobo in razčistiva nekaj zadev," je sklenil Conte. Mi pa smo na koledarju že označili 25. februar. V gledališču sanj bo zagotovo gorelo.