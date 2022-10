Velika tragedija v Indoneziji: Več kot 120 mrtvih, 200 poškodovanih ... #video

Sobotna nogometna tekma v mestu Malang v Vzhodni Javi se je končala tragično. Po porazu domače ekipe je izbruhnilo nasilje, navijači moštev so se spopadli. Vdrli so na igrišče, začel se je kaos, policija je posredovala s solzivcem, kar je povzročilo stampedo. Iz Indonezije prihajajo informacije o vsaj 129 smrtnih žrtvah, po poročanju CNN naj bi bilo okoli 200 ljudi poškodovanih in prepeljanih v bolnišnice, kjer jih med drugim zdravijo zaradi pomanjkanja kisika in težav z dihanjem. Oblasti so sprožile preiskavo dogajanje, mnogi s prstom kažejo na neprimeren odziv policije ob vdoru na igrišče. Indonezijska nogometna zveza je odpovedala vse tekme v prihodnjem tednu in domačemu klubu Arema FC prepovedala gostiteljstvo tekem do konca sezone.

Črna sobota na stadionu Kanjuruhan Stadium v mestu Malang v Vzhodni Javi. Po obračunu Arema FC in gostujočega Persebaya, ki je slavil s 3:2, so se začeli spopadi med navijači obeh ekip. Po poročanju CNN naj bi najprej na zelenico stekli domači navijači, policija je v kaosu uporabila različna sredstva, domnevno tudi solzivec - po mnenju mnogih navzočih na stadionu je s količinami pretiravala -, ki so vodila v stampedo, v tem pa je zaradi zadušitve umrlo več kot 120 ljudi. Več kot 200 ljudi je bilo poškodovanih oziroma so zaradi pomanjkanja kisika potrebovali zdravniško pomoč.

BREAKING: More than 100 people died after a riot broke out at an Liga 1 football match between Arema and Persebaya at Kanjuruhan Stadium in Malang, Indonesia pic.twitter.com/YsDWQfbkRZ — Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 1, 2022

"Stanje je bilo anarhično, navijači so začeli napadati policiste (dva sta umrla, op. a.), poškodovali avtomobile. Ocenjujemo, da je umrlo 129 ljudi, več kot 180 je bilo poškodovanih," je na novinarski konferenci po črnem sobotnem dogodku dejal vodja tamkajšnje policije Nico Afinta in dodal, da je do tragedije prišlo, ko so navijači bežali proti izhodnim vratom.

Videoposnetki, posneti na stadionu pozno v noč in objavljeni na družbenih omrežjih, prikazujejo navijače v rdečem in modrem, kako vdrejo na igrišče in se spopadejo z indonezijskimi varnostnimi silami. Prav tako so družbena omrežja preplavili posnetki trupel, ki ležijo ena ob drugem.

Kdo je odgovoren?

Mnogi so za tragedijo obsodili neprimerno ravnanje policije, ki naj bi pri uporabi dima, "domnevno" solzivca, pretiravala. Na družbenih omrežjih so se že pojavile obtožbe zoper policijo in napisi, kot je "Na koga se obrneš, ko policija zakrivi toliko smrti?".

Minister za šport in mladino Zainudin Amali je v pogovoru za indonezijsko podružnico CNN dejal, da so že zahtevali popolno preiskavo tragedije in da bodo šel nato lahko govorili o odgovornih za ta nesrečni dogodek: "Usklajujemo se z vodjo nacionalne policije in predsednikom Indonezijske nogometne zveze, preiskavo bomo izvedli neposredno na igrišče stadiona v Malangu."

Incident očrnil obraz indonezijskega nogometa

Stadion sprejme 42.500 gledalcev, čeprav uradnih podatkov o številu gledalcev na sobotni tekmi ni, je na posnetkih videti povsem polne tribune.

Indonezijska nogometna zveza je odpovedala vse tekme domačega prvenstva v naslednjem tednu, prav tako pa domača ekipa v tej sezoni ne bo več smela gostiti tekem. "Obžalujemo dejanja navijačev domače ekipe. Zveza je takoj sestavila preiskovalno skupino, ki je nemudoma odšla na prizorišče incidenta, ki je očrnil obraz indonezijskega nogometa," je ob tem dejal predsednik zveze Mochamad Iriawa.