Velika afera v Španiji: Valencia v ligo prvakov s pomočjo goljufije?

Navijači Valencie so prišli v sezoni 2018/19 na svoj račun z osvojenim pokalom. Foto: Reuters

Sedem nogometašev španskega prvoligaša Reala Valladolida naj bi sodelovalo pri prirejanju izida tekme zadnjega kroga pravkar končane sezone, ki je Valencii zagotovila igranje v ligi prvakov, poroča španski častnik El Mundo. Časopis je do imen prišel na podlagi podatkov iz telefonskih pogovorov.

Eden izmed sodelujočih, Carlos Aranda, ki je v preteklosti igral tudi za madridski Real, je domnevno po zadnji prvenstveni tekmi med Valladolidom in Valencio dejal, da je kupil sedem igralcev Valladolida. Valencia je to tekmo dobila z 2:0 in si tako zagotovila mesto v ligi prvakov.

"Valencia dobi prvi polčas in tudi drugega, v redu? (...) Nihče ne more vedeti, veš, kaj ti govorim. Nihče," je Aranda dejal v telefonskem pogovoru prijatelju pred začetkom tekme, na kateri je Valencia v vsakem polčasu zadela enkrat.

Med grešniki naj bi bil tudi kapetan Borja Fernandez, proti kateremu so v klubu že pretekli teden sprožili disciplinski postopek. "Upamo, da ne bomo našli nič spornega. V vsakem primeru pa je prav, da to preverimo, ker se moramo v klubu boriti proti korupciji," je dejal nekdanji brazilski reprezentant Ronaldo, ki je od te sezone lastnik Valladolida.