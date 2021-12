Val okužb v španskem nogometu se nadaljuje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Število okuženih z novim koronavirusom v španskih nogometnih klubih je vse večje. Iz Barcelone poročajo o sedmih primerih, v Real Madridu so bili na torkovem testiranju pozitivni štirje člani prve ekipe, Sevilla pa ima v samoizolaciji tri nogometaše.

Klub iz prestolnice, ki vodi v španskem prvenstvu in ki ga naslednja tekma čaka 2. januarja proti Getafeju, je danes sporočil, da so se na božičnem oddihu okužili Thibaut Courtois, Federico Valverde, Eduardo Camavinga in Vinicius Jr.

Že pred tem so bili pozitivni Luka Modrić, Rodrygo, Marco Asensio, Gareth Bale, Marcelo, Andrij Lunin, Isco in David Alaba.

Sevilla je prav tako danes sporočila, da ima tri okužene. Imen ni izdala, zapisala je le, da igralci nimajo simptomov covida-19 in da bodo ostali izolirani do izteka predpisanih rokov.

Pri Barceloni so od 27. decembra v karanteni Lenglet, Dani Alves, Jordi Alba, Alex Balde, Dembele, Umtiti in Gavi.

Rayo Vallecano ima 14 okuženih, Real Sociedad deset, Celta Vigo devet, Elche osem, Betis šest, Espanyol in Cadiz pet, ...

V Španiji mora okužena oseba deset dni preživeti v karanteni, nato sledi test PCR in če je ta negativen, se lahko vrne k dnevnim aktivnostim.

