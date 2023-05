V spopadu navijačev v Kolumbiji dva mrtva

Žrtvi, stari 25 in 34 let, sta bila navijača kluba Independiente de Medellin, ki je v soboto izgubil z 1:3 proti Atleticu Nacionalu. Privrženci ekip so se v bližini stadiona v Medellinu med seboj napadli z "ostrim orožjem in topimi predmeti", so zapisali pri policiji.

V četrtek so se v Kolumbiji sestali visoki nogometni in vladni uradniki, da bi razpravljali o strožjih sankcijah proti ljudem, ki spodbujajo nasilje na kolumbijskih športnih stadionih, kar se dogaja pogosto.