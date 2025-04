Argentinski nogomet žaluje ob izgubi legendarnega vratarja Huga Gattija. Nekdanji reprezentant je umrl v Buenos Airesu v starosti 80 let, sta sporočili argentinska zveza Afa in južnoameriška celinska zveza Conmebol.

Po poročanju argentinskih medijev je Gatti pri padcu pred skoraj dvema mesecema utrpel zlom kolka in bil hospitaliziran. V bolnišnici je zbolel za pljučnico in odpovedale so mu ledvice. Po izjavi mestnega zdravstvenega oddelka je umrl zaradi odpovedi več organov, piše nemška agencija dpa.

V svoji 25-letni karieri se je Gattija oprijel vzdevek el loco oziroma norec, zaradi svoje karizme in ekstrovertiranega sloga igranja pa je dosegel kultni status. Verjel je, da morajo navijači, ki so šli na stadion, s seboj odnesti več kot le rezultat, je o njem zapisal časopis La Nacion.

Gatti je bil tudi magnet za oglaševalce, med drugim je oglaševal gin.

V argentinski prvi ligi je odigral 765 tekem in je igralec z največ nastopi. Z Boca Juniors je dvakrat osvojil pokal libertadores, južnoameriško različico lige prvakov.

Gatti je s 26 ubranjenimi enajstmetrovkami še vedno rekorder v argentinski prvi ligi skupaj z Ubaldom Fillolom. "Njegov značilni slog je presegel generacije in zaradi njega je eden najboljših vratarjev v argentinskem nogometu," je Conmebol zapisal v svojem poklonu.