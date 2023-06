Umrl nekdanji selektor škotske reprezentance

Craig Brown je zadnji, ki je Škotsko popeljal do finala svetovnega prvenstva, pred 25 leti je vodil ekipo v Franciji. "Vsi v Aberdeen FC smo strtega srca zaradi izgube našega ljubljenega nekdanjega glavnega trenerja, direktorja in ambasadorja kluba Craiga Browna. Bil je naš prijatelj, Craiga bomo zelo pogrešali in naša ljubezen in sožalje sta z njegovo družino v tem strašno žalostnem času," so zapisali pri klubu.

Nekdanji učitelj telesne vzgoje je prav tako popeljal Škotsko na evropsko prvenstvo leta 1996 in sodeloval kot trener na treh drugih velikih turnirjih. V Glasgowu rojeni nekdanji igralec Rangersov in Dundeeja je pred svojo mednarodno trenersko kariero vodil klub Clyde, bil je tudi selektor mlade škotske ekipe do 16 let, ki jo je popeljal do finala svetovnega prvenstva, in reprezentance do 21 let, ki jo je popeljal do evropskega polfinala.

Everyone at Aberdeen FC is heartbroken by the loss of our beloved former manager, director and club ambassador, Craig Brown.



A dear friend to us all, Craig will be sorely missed and our love and condolences are with his family at this terribly sad time. — Aberdeen FC (@AberdeenFC) June 26, 2023

Brown je bil trener Škotske od leta 1993 do 2001. Pozneje je vodil Preston, Motherwell in Aberdeen, preden je postal direktor pri Aberdeenu. Bil je selektor z najdaljšim stažem na Škotskem, Škotsko je vodil na 71 tekmah. Bil je tudi del škotskega trenerskega štaba za finale svetovnega prvenstva v letih 1986 in 1990. Predsednik uprave Aberdeena Dave Cormack je dejal: "Bil je eden tistih redkih posameznikov, ki ni bil le učinkovit pri tem, kar je počel, ampak so ga imeli vsi, ki so ga spoznali, splošno radi. Gospod, ki je ljubil svojo družino, prijatelje in nogomet."