Ron Yeats, prvi kapetan angleškega nogometnega velikana Liverpoola, ki je osvojil angleški pokal FA, je umrl v starosti 86 let, je danes sporočil klub. V poklonu na svoji spletni strani je klub z Anfielda škotskega branilca opisal kot velikana, ki je kot kapetan igral na več kot 400 tekmah v šestdesetih letih prejšnjega stoletja.

V Aberdeenu rojeni nogometaš, ki je v dresu rdečih debitiral julija 1961 pri 23 letih in kapetanski trak nosil deset let, je nekaj časa živel z Alzheimerjevo boleznijo.

Njegov rekord s 417 tekmami kot kapetan Liverpoola je podrl šele Steven Gerrard v zadnjem desetletju.

"Misli vseh v LFC so z Ronovo ženo Ann, vso njegovo družino in njegovimi prijatelji v tem neverjetno žalostnem času. Zastave na klubskih mestih bodo danes v znak spoštovanja spuščene na pol droga," so zapisali pri Liverpoolu.