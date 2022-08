Umrl je legendarni jugoslovanski vratar

Šoškić je poklicno kariero začel v Partizanu leta 1955 in je za črno-bele igral do 1966. S klubom je osvojil štiri naslove prvaka Jugoslavije in pokal. Na 177 tekmah je dosegel tudi en gol. V karieri je nato igral še za Köln do leta 1971.

Šoškić je za reprezentanco Jugoslavije zbral 50 nastopov in osvojil zlato na olimpijskih igrah v Rimu leta 1960 ter srebro na evropskem prvenstvu istega leta. Bil je tudi del ekipe, ki je bila četrta na svetovnem prvenstvu leta 1962.