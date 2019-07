Verbič odprl sezono z velikim nasmehom

Kijevski Dinamo se je v zadnjih sezonah znašel v senci Šahtarja. Brezdomci iz Donecka so osvojili naslov ukrajinskega prvaka trikrat zapored, v prejšnji sezoni pa so jo zagodli Dinamu tudi v pokalnem tekmovanju.

Kijevčani so tako ostali brez lovorike, v nedeljo pa so se ''rudarjem'' maščevali v superpokalnem dvoboju in jih premagali z 2:1. Do 80. minute jim ni kazalo najboljše, saj so zaostajali z 0:1, nato pa je Dinamo priredil preobrat in si z zadetkoma Mikite Burde (80. minuta) in Denisa Harmaša (83. minuta) zagotovil zmago.

Slovenski nogometni reprezentant Benjamin Verbič je bil na igrišču 74 minut in odigral prvo tekmovalno srečanje za Dinamo po dobrih treh mesecih, ko mu jo je sredi aprila zagodla poškodba, po kateri je moral na Bavarskem opraviti operacijski poseg. To je bila njegova druga lovorika z Dinamom. Superpokalni naslov je osvojil tudi lani, ko je Dinamo prav tako v Odesi premagal Šahtar z 1:0.

Superpokalni dvoboj predstavlja uvod v prvenstveno sezono. Začela se bo v sredo, ko bo Dinamo gostoval v Lvivu pri Karpatyju.