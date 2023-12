Turška velikana zavrnila nastop v Savdski Arabiji

Turška nogometna rivala Galatasaray in Fenerbahče sta zavrnila nastop v domačem superpokalu, ki so ga načrtovali v Savdski Arabiji. Tamkajšnje oblasti so namreč prepovedale transparente, na katerih je ustanovitelj moderne Turčije Mustafa Kemal Ataturk.

Tekma je "prestavljena zaradi določenih ovir", sta oba kluba in Turška nogometna zveza (TTF) objavili na družbenih omrežjih v kratki objavi, pri tem pa niso navedli vzroka. Obe ekipi sta odpovedala nastop pred začetkom tekme in sta že odšli na letališče v Rijadu za odhod v domovino, je poročala turška televizija, in navedla kot vzrok omenjeno prepoved. Kluba in zveza tega še nista komentirala.

Turški superpokal so običajno odigrali v domovini, za letos pa so ga načrtovali na stadionu Al-Aval Park v Rijadu. Oba kluba sta že pred časom ostro kritizirala to odločitev zveze in zatrdila, da bi morala biti tekma v Turčiji ob obletnici ustanovitve moderne Turčije.

Ataturk kot posvetni predsednik Turčije ni dobro sprejet med islamskimi fundamentalisti. Poleg tega so se šele nedavno nekoliko pomirile hude politične napetosti med državama, ki so sledile uboju kolumnista Washington Posta Džamala Kašogija na savdijskem konzulatu v Istanbulu leta 2018, za kar so obtožene oblasti v Savdski Arabiji.

Preberite še: