Tudi turška liga odločena šele v zadnjem krogu

Galatasaray si je z zmago s 3:1 na gostovanju pri Konyasporju zagotovil 24. naslov turškega nogometnega prvaka in s tem končal sezono s tremi točkami prednosti pred večnim rivalom iz Istanbula Fenerbahčejem, ki prvenstva ni osvojil že desetletje. Galatasaray je zmagal drugo leto zapored po sezoni, ki so jo zaznamovali nasilje na igriščih in izven njih.