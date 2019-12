Temnopoltega Nemca žalili v Londonu: Kdaj se bo ta neumnost ustavila?

Chelsea je v nedeljskem mestnem obračunu premagal Tottenham z 2:0, bolj kot izid pa v Angliji in svetu odmeva neprimerno in žaljivo obnašanje privržencev Tottenhama. Glavni sodnik Anthony Taylor je zaradi njihovih sovražnih in rasističnih vložkov kar trikrat prekinil tekmo, združenje poklicnih nogometašev pa zahteva odločne ukrepe britanske vlade.

"Škoda, da v letu 2019 še vedno obstaja rasizem. Kdaj se bo ta neumnost ustavila?" je na twitterju zapisal 26-letni nemški branilec v dresu Chelseaja Antonio Rüdiger, ki upa, da bodo na enem najbolj modernih stadionov na svetu, kjer so postavljene številne televizijske in varnostne kamere, našli kršitelje.

Prav nemški reprezentant je v drugem polčasu glavnega sodnika Anthonyja Taylorja opozoril na neprimerno obnašanje domačih navijačev, ki so njega in druge temnopolte soigralce žalili z opičjimi vzkliki. Taylor je zavoljo tega prekinil tekmo in med drugim opravil tudi pogovor z obema trenerjema Josejem Mourinhom in Frankom Lampardom.

Anthony Taylor je imel na vročem mestnem spopadu veliko dela. Foto: Reuters

Neprimerno obnašanje privržencev Tottenhama so ostro obsodili tudi v domačem taboru, Mourinho je v zvezi s tem dejal: "Sovražim rasizem v družbi, predvsem pa v nogometu. Razočaran sem, da se dogajajo tovrstne zadeve. Naš klub je ponosen, a se bo moral zelo resno spoprijeti s tem problemom."