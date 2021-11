Tabarez po 15 letih ni več selektor Urugvaja

Tabarez je na klop urugvajske reprezentance sedel 21. marca 2006 in jo vodil na 181 tekmah. Zveza se mu je v sporočilu za javnost zahvalila za neprecenljiv prispevek k razvoju tamkajšnjega nogometa, ki bo za vedno ostal zapisan v zgodovino sicer dvakratnih svetovnih prvakov iz leta 1930 in 1950.

Med Tabarezove največje uspehe šteje naslov južnoameriških prvakov leta 2011 ter četrto mesto na mundialu pred 11 leti v Južni Afriki. Na zadnjem SP v Rusiji je reprezentanco popeljal do četrtfinala, v lovu na nastop v Katarju pa Urugvaju ne kaže najbolje.

Trenutno so urugvajski nogometaši po 14 odigranih tekmah na sedmem mestu v kvalifikacijah s 16 osvojenimi točkami. V zadnjem krogu so izgubili proti Boliviji s 3:0 in so v nizu štirih zaporednih porazov ter petih tekem brez zmage. Zaostanek za četrtim mestom, ki še prinaša neposredno uvrstitev na SP, pa ni velik in znaša vsega točko.

