Srbski dogovor bo razveselil tamkajšnje športnike

Vsi srbski športniki in trenerji se bodo lahko brezplačno testirali na novi koronavirus zahvaljujoč sporazumu, ki sta ga podpisala srbski zavod za šport in direktorat za nacionalne referenčne laboratorije, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Kot je ob podpisu dogovora, ki sta ga sicer podpisala direktor zavoda za šport Goran Bojović in direktor direktorata Nenad Dolovac, dejal Vanja Udovičić, srbski minister za mladino in šport, je v športnem sistemu okoli 500 tisoč ljudi. Ti se bodo zdaj poleg rednih zdravstvenih pregledov v zavodu lahko testirali tudi na okužbo z novim koronavirusom.

"Vsem v športnem sistemu bomo omogočili dodatno zaščito in na odgovoren način poskrbeli za morebitne okužbe ter preprečili, da bi se okužba širila," je dejal Udovičić, ki je poudaril pomen testiranja za omejevanje širjenja virusa.

"To je dokaz, da lahko kot ekipa premagamo nevidnega sovražnika, da delujemo preventivno in odgovorno. Gre za pomembno in finančno pomoč vsem klubom, saj jim bomo z brezplačnim testiranjem prihranili stroške," je še dodal Udovičić.

