Po drami in tekmi preobratov Barcelona do točke

Trideseti krog španskega prvenstva sta odprla Atletico Madrid Jana Oblaka in Girona. Madridčani so z zadetkoma Diega Godina, ki ga je sodnik priznal po ogledu videoposnetka, in Antoina Griezmanna slavili z 2:0. Precej bolj razburljivo je bilo v Villarrealu, kjer je Barcelona po 16. minutah vodila z 2:0. Gostitelji so v začetku drugega polčasa izenačili, po vstopu Lionela Messija v 61. minuti pa povedli najprej s 3:2, nato s 4:2. V zadnjih minutah je Villareal zaigral z igralcem manj, kar so Katalonci izkoristili ter v sodnikovem podaljšku z zadetkoma Messija in Luisa Suareza iztržili točko. Real bo v sredo gostoval pri netopirjih iz Valencie.