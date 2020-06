V živo: Oblak klonil, Atletico hitro odgovoril

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kolesje so v "pokoronskem" obdobju zagnali tudi španskem prvenstvu. Jan Oblak z Atleticom pravkar gostuje pri Bilbau. Drugi madridski velikan, Real, bo ob 19.30 gostil Eibar. Vodilna Barcelona je v soboto na Mallorci upravičila vlogo favorita in slavila s 4:0.

Pred španskimi prvoligaškimi klubi, pri katerih si nogometni kruh služijo številni zvezdniki svetovnega kova, slovenske barve pa kot edini zastopa vratar Atletica Jan Oblak, so naporni tedni. Po dolgem prisilnem premoru so se vrnili na zelenice, v prihodnjih 35 dneh nameravajo odigrati preostalih 11 krogov, tako da jih čaka zelo zgoščen ritem.

Atletico se pravkar mudi v Bilbau, kjer je Oblak v 37. minuti klonil, ugnal ga je Iker Muniain, a je Atletico hitro odgovoril. Diego Costa je izenačil in soigralce na odmor odpeljal z rezultatom 1:1.

Nedelja, 14. junij:

Athletic Bilbao : Atletico Madrid 1:1* (1:1)

Munian 37.; Costa 39.



*tekma se je začela ob 14. uri

Barcelona zanesljiva na Mallorci

Barcelona je sobotno gostovanje odprla s hitrim zadetkom, v drugi minuti jo je v vodstvo popeljal Arturo Vidal. Še pred odmorom je na 2:0 zvišal Martin Braithwaite, do konca srečanja pa sta za zanesljivo zmago Kataloncev zadela še Jordi Alba in Lionel Messi. Obračun brez gledalcev je popestril navijač, ki je pretental varnostnike in se znašel na zelenici.

Vrnitev la lige z zmago Seville

Že v četrtek zvečer sta Sevilla in Betis z vročim andaluzijskim derbijem poskrbela za uvod v 28. krog, zmage pa so se veselili gostitelji. Sevilla se je z zmago v mestnem derbiju nad Betisom utrdila na tretjem mestu. Prvi nogometni obračun v Španiji po 10. marcu je minil v znamenju zaščitnih ukrepov, virtualnih pristašev in posnetega navijanja iz zvočnikov.

Nekaj ur pred tekmo je bilo pred stadionom vseeno slišati vzklike okoli 200 prisotnih navijačev Seville, ki jih je nekaj minut pred tekmo pregnalo okoli 600 predstavnikov policijskih in varnostnih enot v okolici objekta, je v četrtek zvečer poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Pred začetkom obračuna na zelenici so se nogometaši in prisotno osebje na stadionu Ramon Sanchez Pizjuan z minuto molka poklonili nekaj več kot 27 tisoč žrtvam pandemije novega koronavirusa v Španiji. Foto: Reuters

Policija je bila pripravljena še na večje število tako domačih kot gostujočih navijačev, a so ti upoštevali navodila klubov, naj se ne zbirajo pred stadionom v času tekme.

Špansko prvenstvo, 28. krog: Četrtek, 11. junij:

Sevilla : Betis 2:0 (0:0)

Ocampos 56., Fernando 62.



Petek, 12. junij:

Granada : Getafe 2:1 (0:1)

Fernandez 70., 79.; Timor 20.



Valencia : Levante 1:1 (0:0)

Rodrigo 89.; Melero 90.



Sobota, 13. junij:

Espanyol : Alaves 2:0 (1:0)

Bernardo 45., Wu Lei 47.; RK: Pacheco 19./Alaves



Celta : Villarreal 0:1 (0:1)

Trigueros 91.



Leganes : Valladolid 1:2 (0:1)

Oscar 84./11-m; Unal 2., Alcaraz 54.



Mallorca : Barcelona 0:4 (0:2)

Vidal 2., Braithwaite 37., Alba 80., Messi 93.



Nedelja, 14. junij:

14.00 Athletic Bilbao – Atletico Madrid

19.30 Real Madrid – Eibar

22.00 Real Sociedad – Osasuna

Lestvica: 1. Barcelona 28 tekem – 61 točk

2. Real Madrid 27 – 56

3. Sevilla 28 – 50

4. Real Sociedad 27 – 46

5. Getafe 28 – 46

6. Atletico Madrid 27 – 45

7. Valencia 28 – 43

8. Villarreal 28 – 41

9. Granada 28 – 41

10. Athletic Bilbao 27 – 37

11. Osasuna 27 – 34

12. Levante 28 – 34

13. Betis 28 – 33

14. Valladolid 28 – 32

15. Alaves 28 – 32

16. Eibar 27 – 27

17. Celta Vigo 28 – 26

18. Mallorca 28 – 25

19. Leganes 28 – 23

20. Espanyol 28 – 23