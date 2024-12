Odkar brani Jan Oblak v Španiji, mu to sploh še ni uspelo!

V Španiji bo v središču pozornosti veliki derbi med Barcelono in Atleticom. Jan Oblak bo gostoval v Kataloniji in skušal nadaljevati rekordni niz. Odkar brani za Atletico, ni s klubom še nikdar dobil 11 zaporednih tekem (od tega šest v la ligi), obenem pa ni še nikoli v gosteh premagal Blaugrane. Branilec naslova Real Madrid, ki je med tednom postal svetovni prvak, bo v nedeljo gostil Sevillo. Posebne časti bo deležen Vinicius Jr.

Kapetan slovenske nogometne reprezentance Jan Oblak, njegova sestra, kapetanka ženske košarkarske reprezentance Tea Oblak ravno danes praznuje 34. rojstni dan, se pripravlja na zelo pomembno srečanje. To bo njegov zadnji nastop v koledarskem letu 2024, ki mu je prinesel veliko lepega zlasti z reprezentanco, v tej sezoni pa je na dobri poti, da doseže odmeven uspeh še s klubom. Atletico je ujel zmagoviti niz in se zasidral pri vrhu lestvice. Zmagal je že enajstkrat zapored, od tega šestkrat v prvenstvu, tokrat pa bo imel opravka z zelo neugodnim tekmecem, saj bo gostoval na Olimpijskem stadionu v Barceloni.

Barcelona je zmagala le na eni izmed zadnjih šestih tekem španskega prvenstva. Doma je nepričakovano pokleknila tako proti Las Palmasu kot tudi Leganesu. Foto: Reuters

Tako se bo najboljša obramba lige, Oblakov Atletico je podobno kot Real Sociedad v 17 nastopih prejel le 11 zadetkov, se bo pomerila z najboljšim napadom. Barcelona je namreč dosegla že 50 golov, a tudi močno razočarala navijače na zadnji tekmi, ko je doma izgubila proti Leganesu (0:1). Za nameček se je poškodoval še Lamine Yamal, tako da mladega zvezdnika ne bo proti Atleticu.

Rojiblancosom se ponuja priložnost, da zmagajo v Barceloni prvič po 18 letih. Na zadnjih 24 gostovanjih so zaman iskali pot do zmage. Zadnjič so v Kataloniji zmagali 5. februarja 2006, ko je Atletico vodil še Pepe Murcia (3:1), dvakrat pa je v polno meril Fernando Torres. Po tem so v gosteh pri Barceloni osemkrat remizirali, 16-krat pa ostali praznih rok. Kar 17 izmed teh tekem je vodil Diego Simeone, ki tako čaka na prvo gostujočo zmago nad Barcelono, odkar je strateg Atletica. Podobno velja za Jana Oblaka.

Atletico je zadnjič izgubil 27. oktobra proti Betisu, nato pa nanizal kar enajst zmag. Foto: Reuters

Navijači Reala bodo zaploskali Viniciusu

Branilec naslova Real Madrid bo v nedeljo pričakal Sevillo. Beli baletniki lahko v tej sezoni osvojijo rekordnih sedem lovorik. Dve so že pospravili pod streho. Osvojili so evropski superpokal in postali svetovni prvaki. Poškodba Juda Bellinghama, ki jo je staknil med tednom v Dohi proti Pachuci (3:0), naj ne bi bila težje narave, tako da bi lahko 21-letni Anglež zaigral proti Andaluzijcem.

Vinicius Junior je med tednom priznanje za najboljšega nogometaša na svetu po izboru Fife, nato pa z Realom postal še svetovni prvak. Foto: Guliverimage

V nedeljo na stadionu Santiago Bernabeu slovesno, saj se bo občinstvo pred tekmo poklonilo Brazilcu Viniciusu Jr. ki je nedavno prejel nagrado Fifa BEST za najboljšega nogometaša na svetu. Vinicius sicer zaradi kazni kartonov ne bo mogel nastopiti proti Sevilli, Real pa bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da izjemno uspešno koledarsko leto 2024 sklene z zmago.

Špansko prvenstvo, 18. krog:

Petek, 20. december:

Sobota, 21. december:

Nedelja, 22. december:

Lestvica: