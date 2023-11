Oblak s pomočjo Griezmanna slavi, Barci točka, Realu tri

Antoine Griezmann je zabil deveti gol sezone in Atletico je prišel do desete zmage.

Antoine Griezmann je zabil deveti gol sezone in Atletico je prišel do desete zmage. Foto: Reuters

Real Madrid je vsaj za en dan znova vodilni v španski la ligi. V 14. krogu je enajstič zmagal, s 3:0 proti Cadizu. Dva gola je dal Rodrygo, že 11. v sezoni pa Jude Bellingham. Girona zaostaja za točko, a tekmo tega kroga igra šele v ponedeljek (Athletic Bilbao). Atletico Madrid in Barcelona imata na tretjem in četrtem mestu štiri točke manj od Reala. Atletico je z 1:0 premagal Mallorco, Barcelona pa je z Rayom igrala neodločeno 1:1.

Glede na stanje na lestvici najtežje delo v 14. krogu španskega prvenstva čaka pred krogom vodilno Girono, ki v ponedeljek igra s petim Athleticom iz Bilbaa. Na lestvici ju loči deset točk. Girona v prvi španski ligi igra šele štiri leta, zanjo bi bil uspeh že preboj v Evropo, torej uvrstitev med prvih sedem.

Prvi od favoritov la lige so v 14. krogu igrali nogometaši Barcelone, ki so v soboto popoldne gostovali pri Rayu Vallecanu. Tekma se je končala z 1:1, pravzaprav so Katalonci lahko še srečni, da so osvojili vsaj točko. Gol zanjo je bil namreč avtogol.

V soboto zvečer je Jan Oblak, kapetan slovenske reprezentance, z Atleticom gostil Mallorco. Kot že ničkolikokrat je gol za zmago madridskega gola zabil Francoz Antoine Griezmann. Oblak je zaustavil edini poskus nasprotnikov in Atletico je zmagal z 1:0.

Real Madrid je v nedeljo zvečer gostoval v Andaluziji pri Cadizu in zmagal s 3:0. O razpletu tekme v korist belega baleta ni bilo nobenega dvoma, zadela sta Rodrygo (dvakrat) in že 11. v sezoni Jude Bellingham.

Špansko prvenstvo, 14. krog:

Petek, 24. november:

Sobota, 25 november:

Nedelja, 26. november:

Ponedeljek, 27. november:

Lestvica: