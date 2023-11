Oblak s pomočjo Griezmanna znova slavi, Barci samo točka

Antoine Griezmann je zabil deveti gol sezone in Atletico je prišel do desete zmage.

Po porazu z Realom Madridom je Girona nanizala pet zaporednih zmag, kot edina v španski la ligi, in tako zasedla prvo mesto. Pred 14. krogom je imela 34 točk, dve več od Reala in štiri od Barcelone. Še dve več je zaostajal četrti Atletico Madrid. Prva od teh je tekmo tega kroga odigrala Barcelona in z Rayom igrala 1:1, nato je na sobotni večerni tekmi Atletico z 1:0 premagal Mallorco.

Glede na stanje na lestvici najtežje delo v 14. krogu španskega prvenstva čaka prav vodilno Girono, ki v ponedeljek igra s petim Athleticom iz Bilbaa. Na lestvici ju loči deset točk. Girona v prvi španski ligi igra šele štiri leta, zanjo bi bil uspeh že preboj v Evropo, torej uvrstitev med prvih sedem.

Prvi od favoritov la lige so v 14. krogu igrali nogometaši Barcelone, ki so v soboto popoldne gostovali pri Rayu Vallecanu. Tekma se je končala z 1:1, pravzaprav so Katalonci lahko še srečni, da so osvojili vsaj točko. Gol zanjo je bil namreč avtogol.

V soboto zvečer je Jan Oblak, kapetan slovenske reprezentance, z Atleticom gostil Mallorco. Kot že ničkolikokrat je gol za zmago madridskega gola zabil Francoz Antoine Griezmann. Oblak je zaustavil edini poskus nasprotnikov in Atletico je zmagal z 1:0.

Real Madrid bo v nedeljo zvečer gostoval v Andaluziji pri Cadizu.

