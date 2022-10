Nov šok za Oblaka in Atletico, Barcelona si celi rane

Nogometaši Atletica so po dramatičnem izpadu iz lige prvakov navijačem priredili novo razočaranje. V soboto so izgubili na gostovanju pri predzadnjeuvrščenem Cadizu (2:3). Jan Oblak je prejel prvi zadetek že v 25. sekundi srečanja, zadnjega pa globoko v sodnikovem podaljšku. Igrala se je že 98. minuta, ko ga je premagal Ruben Sobrino in poskrbel za sladko zmago Cadiza. Barcelona je z zadetkom Roberta Lewandowskega v gosteh ugnala Valencio in se vsaj do nedelje, ko bo Real Madrid pričakal Girono, povzpela na prvo mesto.

Atletico ima opravka z enim najbolj ponesrečenih tednov, odkar ga vodi Diego Simeone. Med tednom je po nepozabni drami ostal brez zmage nad Bayerjem (2:2), s katero bi ostal v igri za napredovanje v osmino finala lige prvakov, v soboto pa je ostal brez točk pri predzadnjeuvrščenim Cadizom. Izgubil je z 2:3, s tem pa zapravil priložnost, da bi po razočaranju v Evropi izboljšal uvrstitev v la ligi in se še bolj približal vodilnemu dvojcu Real – Barcelona.

Joao Felix dosegel dva, a ...

Joao Felix je prišel v igro v 60. minuti, nato z dvema zadetkoma v zadnjih minutah rednega dela izenačil na 2:2, zapravil še priložnost za vodstvo za 3:2, na koncu pa izgubil dvoboj. Foto: Reuters Dvoboj v Cadizu je bil razburljiv od prve do zadnje minute. Že v 25. sekundi je nezbranost obrambe gostov kaznoval Theo Bongonda. Rezultat se ni spreminjal vse do 81. minute, ko je Jana Oblaka premagal še Alex. Madridčani so se znašli v škripcih, zaostajali so z 0:2, a se po zaslugi rezervista Joaa Felixa vrnili v igro. Portugalec, najdražja okrepitev v zgodovini kluba, je najprej s spektakularnimi škarjicami znižal na 1:2, v 89. minuti pa izenačil rezultat na 2:2.

V sodnikovem podaljšku bi lahko postal veliki junak srečanja, saj se mu je 96. minuti ponudila priložnost za nov zadetek, s katerim bi Atletico povedel v vodstvo s 3:2, a mu je sreča obrnila hrbet. Da je bilo nezadovoljstvo gostov še večje, je le dve minuti pozneje, v zadnji akciji na srečanju, napadalec Ruben Sobrino poskrbel za delirij na stadionu. Zabil je za zmago 3:2. Cadiz je tako dočakal prvo domačo zmago v sezoni, Atletico pa je prvič v tej sezoni doživel poraz na gostovanju.

Veliko slavje nogometašev Cadiza:

💛😍 ¡La alegría de una victoria importantísima! pic.twitter.com/b3pLDT8V6V — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) October 29, 2022

Vodilni Real Madrid mu lahko v primeru nove zmage na lestvici uide že na 11 točk prednosti. Za še slabšo voljo v taboru Atletica, za katerih je teden kot iz nočnih mor, sta poskrbeli poškodbi Alvara Morate in Geoffreyja Kondogbie. Izkušeni španski napadalec je moral zapustili igrišče že po 10, francoski zvezni igralec, ki igra za izbrano vrsto Centralne Afriške Republike, pa po 72 minutah.

Lewandowski v sodnikovem podaljšku utišal Mestallo

Robert Lewandowski je popeljal Barcelono do jubilejne desete zmage v tej sezoni. Foto: Reuters Valencia v zadnjih sezonah ni tako uspešna, kot je bila nekoč. Na začetku tega tisočletja je bila dvakrat tudi španski prvak, v zadnjem desetletju pa nikoli boljša kot četrta. Za njihove standarde so bile še posebej slabe zadnje tri sezone, ko so bili deveti, 13. in lani znova deveti. Tekma z Barcelono je bila pred leti pravi derbi. V pretekli sezoni o zmagovalcu sicer ni bilo dvoma, saj so Katalonci zmagali s 4:1 in 3:1. Valencia je Barcelono v ligi nazadnje premagala januarja 2020.

Pri tem je ostalo tudi po sobotnem spopadu na Mestalli. Čeprav se je redni del končal brez zadetkov, je Poljak Robert Lewandowski, z naskokom najboljši strelec španskega prvenstva, v sodnikovem podaljšku zagotovil Barcelono zmago, s katero se je vsaj do nedelje, ko bo madridski Real pričakal Girono, povzpela na prvo mesto. Katalonci so dočakali jubilejno deseto zmago v tej sezoni, v kateri so z neuspehom v ligi prvakov poskrbeli za razočaranje navijačev. Zadolženi katalonski velikan je po drznem nakupu številnih dragih okrepitev pričakoval od sezone bistveno več. Za zdaj gre izbrancem Xavija dobro vsaj v domačem prvenstvu, kjer razen poraza na el clasicu v Madridu niso naleteli na boljšega tekmeca.

Špansko prvenstvo, 12. krog: Petek, 28. oktober:

Mallorca : Espanyol 1:1 (0:0) Sobota, 29. oktober:

Cadiz : Atletico Madrid 3:2 (1:0)

Jan Oblak (Atletico) je branil vso tekmo in zbral štiri obrambe. Almeria : Celta Vigo 3:1 (0:1)

Sevilla : Rayo Vallecano 0:1 (0:0)

Valencia : Barcelona 0:1 (0:0) Nedelja, 30. oktober:

14.00 Osasuna - Valladolid

16.15 Real Madrid - Girona

18.30 Athletic Bilbao - Villarreal

21.00 Real Sociedad - Betis Ponedeljek, 31. oktober:

Elche - Getafe