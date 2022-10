Oblak ali Grbić? Simeone se še ni odločil.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Špansko nogometno prvenstvo danes vstopa v 10. krog. Jan Oblak bi lahko preskočil večerno tekmo med Atleticom in Rayom Vallecanu. Na zadnjem dvoboju v Bilbau si je poškodoval desno ramo in prejel pretres možganov, od takrat pa še ni treniral. Tako je njegov status za današnji mestni spopad z Rayom vprašljiv. Če ne bo nared, ga bo tako kot med tekmo proti Athleticu med vratnicama nadomestil Hrvat Ivo Grbić. Prvak Real se po sladki zmagi na el clasicu z novopečenim dobitnikom zlate žoge Karimom Benzemajem odpravlja k zadnjeuvrščenemu Elcheju, Barcelono pa v četrtek čaka zahteven izpit proti Villarrealu.

Špansko prvenstvo se lahko pohvali s kar štirimi dobitniki prestižnih priznanj na ponedeljkovem gala večeru v Parizu. Zlato žogo je prejel francoski zvezdnik Reala Karim Benzema, najboljši vratar je Belgijec Thibaut Courtois, za najboljšega napadalca je bil izbran Poljak Robert Lewandowski, ki je v prejšnji sezoni branil barve Bayerna, v tej pa že izstopa pri Barceloni, najboljši mladi nogometaš sezone pa je postal njegov soigralec Gavi, star komaj 18 let.

Oblak je v ponedeljek na lestvici za priznanje Lev Jašin, ki ga je prejel najboljši vratar v sezoni 2021/22, to je postal Belgijec Thibaut Courtois (Real), osvojil osmo mesto. Foto: Reuters

Tretjeuvrščeni Atletico, ki za vodilnim Realom zaostaja šest točk, lahko z današnjo zmago proti Rayo Vallecanu na lestvici ujame Barcelono. Simeonejeva četa bi se lahko proti mestnemu tekmecu pomerila brez Jana Oblaka. Škofjeločan je na zadnji tekmi v Bilbau po trku z nogometašem Athletica Alexom Berenguerjem staknil poškodbo desne rame, pri padcu na tla pa imel tudi blažji pretres možganov. Tako je moral zelenico zapustiti v 69. minuti, po srečanju pa je sporočil, da se dogajanja ob padcu sploh ne spominja.

Grbić zelo spoštuje Slovenca

Ivo Grbić je na zadnji tekmi zamenjal poškodovanega Jana Oblaka. Foto: Reuters V zadnjih dneh ni treniral, njegov nastop je pod vprašajem. Atletico danes sicer ne bo računal na poškodovanega kapetana Kokeja. Tako bo 29-letni Škofjeločan, če bo vseeno branil, od prve minute nosil kapetanski trak. Če Oblak ne bo mogel nastopiti, bo v vratih Atletica stal občasni hrvaški reprezentant Ivo Grbić. Je nekdanji čuvaj mreže splitskega Hajduka, zagrebške Lokomotive, v prejšnji sezoni pa tudi francoskega Lilla, kjer je nabiral prepotrebne minute in izkušnje, saj v Madridu ni mogel resneje konkurirati Oblaku.

Zdaj, ko se Škofjeločan spopada z zdravstvenimi težavami in bi lahko izpustil dvoboj, bo visoki Dalmatinec v središču pozornosti. V javnosti je večkrat izpostavil, da je hvaležen Oblaku za vso pomoč in napotke, ki mu jih zagotavlja v karieri. Na nastopu v Bilbau je osrečil navijače Atletica s kar nekaj uspešnimi obrambami, s pomočjo katerih je Atletico zadržal prednost (1:0) in zmagal na vročem gostovanju v Baskiji.

Real pri najslabšem španskem prvoligašu

Karim Benzema bo prvo tekmo kot dobitnik zlate žoge odigral v Elcheju. Foto: Reuters Vodilni Real, ki v tej sezoni tako v la ligi kot tudi ligi prvakov sploh še ni izgubil, bo v sredo gostoval pri zadnjeuvrščenem Elcheju. Ta v tej sezoni sploh še ni zmagal, na devetih srečanjih je osvojil le tri točke. Tako se obeta spopad najslabše in najboljše ekipe v tej sezoni. V vrata belih baletnikov bi se lahko vrnil Courtois, ki zaradi bolečin v hrbtu v zadnjem tednu ni mogel pomagati soigralcem.

Barcelona se bo po bolečem porazu na el clasicu (1:3) predstavila navijačem na Camp Nouu. V četrtek bo pričakala neugodnega tekmeca Villarreal. V dvoboj bo vstopila tudi z neprijetnim spoznanjem, da jo lahko v osmino finala lige prvakov popelje le še čudež, velik spodrsljaj milanskega Interja na San Siru proti češkemu prvaku Viktorii. Če bo še drugič zapored nadaljevala evropsko sezono spomladi v ligi Europa, bo to hud finančni udarec za zadolženega katalonskega velikana.

Špansko prvenstvo, 10. krog: Torek, 18. oktober:

19.00 Sevilla - Valencia

20.00 Getafe - Athletic Bilbao

21.00 Atletico Madrid (Jan Oblak) - Rayo Vallecano Sreda, 19. oktober:

19.00 Cadiz - Betis

19.00 Valladolid - Celta Vigo

20.00 Real Sociedad - Mallorca

21.00 Elche - Real Madrid Četrtek, 20. oktober:

19.00 Almeria - Girona

20.00 Osasuna - Espanyol

21.00 Barcelona - Villarreal