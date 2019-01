Real Madrid proti Oblakovemu krvniku, Barcelona v vroči Sevilli

V boju za špansko pokalno lovoriko je ostalo le še osem klubov. Danes se bosta v prvi četrtfinalni tekmi pomerila Getafe in Valencia. V sredo bo razburljivo v Andaluziji, kjer se bosta spoprijeli Sevilla in Barcelona, v četrtek pa se bosta pokalna dvoboja igrala v Barceloni in Madridu. Prednost domačega igrišča bosta skušala izkoristiti Espanyol in Real, ki se bo udaril z Girono, krvnikom Oblakovega Atletica v osmini finala.