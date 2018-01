Španska davkarija preučuje tudi Messijevo fundacijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po poročanju časnika El Mundo davčni organi preiskujejo morebitne nepravilnosti v poslovanju, ko naj bi Messijeva fundacija dobivala sredstva neposredno iz njegovega kluba Barcelone, na takšen način pa naj bi se izognili plačilu davkov.

Znesek tako izplačanih sredstev naj bi bil po poročanju El Munda 12,7 milijona evrov, Barcelona pa je sredstva plačevala med letoma 2010 in 2016. Znesek, ki ga je prispevala Barcelona, predstavlja 71-odstotni delež proračuna fundacije med letoma 2013 in 2016.

Možnost utaje davkov se nanaša na leto 2013

Barcelona je vodilni klub španskega prvenstva. V tej sezoni še ni doživela poraza. Foto: Reuters Fundacija Lionela Mesija, njeno poslanstvo je pomoč otrokom iz socialno ogroženih okolij, da bi lahko uresničili svoje sanje, deluje od leta 2007, od leta 2013 je uradno registrirana. Težave z izplačili oziroma možnost utaje davkov naj bi se nanašali na obdobje do leta 2013, ko so v klubu sredstva, namenjena fundaciji, lahko prikazali kot dobrodelne projekte in s tem zmanjšali davčno osnovo.

Po prvem posredovanju davčnih oblasti leta 2016 so pri Barceloni spremenili način plačevanja fundaciji in od takrat naj bi bile, tako El Mundo, vse davčne stopnje pravilno obračunane.

Messija je lani špansko vrhovno sodišče obsodilo na 21 mesecev pogojne kazni zaradi davčne utaje, zvezdnik blaugrane je pozneje davčnim oblastem poravnal 4,2 milijona evrov zaostalih davčnih obveznosti.