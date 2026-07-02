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Avtorji:
B. B., M. P.

Četrtek,
2. 7. 2026,
18.50

Osveženo pred

26 minut

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SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Luka Modrić hrvaška nogometna reprezentanca Španska nogometna reprezentanca avstrijska nogometna reprezentanca Portugalska nogometna reprezentanca

Četrtek, 2. 7. 2026, 18.50

26 minut

SP 2026 v nogometu, 22. tekmovalni dan, šestnajstina finala

Hrvati se zbirajo v Torontu, a najprej so na potezi naši severni sosedi

Avtorji:
B. B., M. P.

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Thermometer Blue 2,08
SP 2026 navijači Hrvaška | Hrvaški navijači se že zbirajo v Torontu. | Foto Reuters

Hrvaški navijači se že zbirajo v Torontu.

Foto: Reuters

Dvoboj svetovnega prvenstva med Hrvaško in Portugalsko (v noči na petek ob 1.00) bi lahko poleg nogometa zaznamovalo še vreme. Kanadski meteorologi so za območje Toronta izdali rumeno opozorilo zaradi možnosti neviht, pravila Mednarodne nogometne zveze pa določajo, da se tekma ob nevarnosti udara strele lahko začasno prekine. Kot prvi se bosta v četrtek za preboj v osmino finala pomerili popoldne Španija in Avstrija (21.00), v zgodnjih jutranjih urah pa še Švica in Alžirija (5.00).

SP 2026, šestnajstina finala:

2. julij, četrtek:
Cristiano Ronaldo
Sportal Norišnica v Torontu, Ronalda pozdravil celo Superman!

Koliko lahko še pomaga Cristiano Ronaldo? | Foto: Guliverimage Koliko lahko še pomaga Cristiano Ronaldo? Foto: Guliverimage Hrvaško nogometno reprezentanco v šestnajstini finala svetovnega prvenstva čaka težka tekma. Nasproti ji bo stala Portugalska, ki po kakovosti in imenih v reprezentanci sodi med favorite. A Hrvati verjamejo, da lahko z disciplinirano in taktično dobro igro pripravijo presenečenje.

Veliko pozornosti je znova usmerjene v Cristiana Ronalda. Ta je na letošnjem SP zablestel le proti Uzbekistanu, na preostalih tekmah pa se ni več tako izkazal. Mnogi opozarjajo, da Ronaldo ni več v formi, ko bi lahko res pomagal reprezentanci.

Toronto, SP v nogometu | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage Rumeno opozorilo: ob nevihti lahko tekmo prekinejo

Dvoboj med Hrvaško in Portugalsko v Torontu bi lahko zaznamovale tudi nepredvidljive in zahtevne vremenske razmere. Temperatura zraka bi se lahko dvignila na 32 stopinj Celzija. Kanadski meteorologi so celo izdali rumeno opozorilo zaradi možnosti neviht. Če bi se nevihta z grmenjem približala igrišču na manj kot 13 kilometrov, bi morali tekmo začasno prekiniti.

Španija lovi 35. tekmo brez poraza ...

španska reprezentanca | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Španija bo v šestnajstini finala igrala proti Avstriji in je velik favorit. Evropski prvaki so neporaženi že na 34 zaporednih tekmah, na SP pa še niso prejeli zadetka. Avstrijci, ki prvič po 44 letih igrajo v izločilnih bojih svetovnega prvenstva, pa bodo skušali izkoristiti prav vsako morebitno špansko napako in pripraviti veliko presenečenje.

... Alžirija pa zgodovinsko zmago

Švica se tudi na letošnjem svetovnem prvenstvu želi prebiti med najboljših 16 reprezentanc, kar ji je uspelo že na zadnjih štirih prvenstvih. V skupinskem delu je osvojila prvo mesto, Alžirija pa se je v izločilne boje prebila kot ena najboljših tretjeuvrščenih reprezentanc. Alžirci zdaj lovijo sploh prvo zmago v izločilnih bojih na svetovnih prvenstvih.

Najboljši strelci:

6 – Mbappe (Francija), Messi (Argentina)
5 – Haaland (Norveška), Kane (Anglija)
4 – Dembele (Francija), Sarr (Senegal), Vinicius Junior (Brazilija)
3 – Balogun (ZDA), Brobbey (Nizozemska), Cunha (Brazilija), David (Kanada), Gakpo (Nizozemska), Havertz (Nemčija), Just (Nova Zelandija), Manzambi (Švica), Quinones (Mehika), Saibari (Maroko), Undav (Nemčija), Wissa (DR Kongo)
...

SP 2026, 22. tekmovalni dan, šestnajstina finala:

2. julij, četrtek:

Spored šestnajstine finala SP 2006:

Nedelja, 28. junij

Južna Afrika : Kanada 0:1 (0:0)

Ponedeljek, 29. junij

Brazilija : Japonska 2:1 (0:1)
Nemčija : Paragvaj 4:5 po 11-m (1:1, 0:1)

Torek, 30. junij

Nizozemska : Maroko 3:4 po 11-m (1:1, 0:0)
Slonokoščena obala : Norveška 1:2 (0:1)
Francija : Švedska 3:0 (1:0)

Sreda, 1. julij

Mehika : Ekvador 2:0 (2:0)
Anglija : DR Kongo 2:1 (0:1)
Belgija : Senegal 3:2 po podaljšku (2:2, 0:1)

Četrtek, 2. julij

ZDA : Bosna in Hercegovina 2:0 (1:0)
21.00 Los Angeles: Španija Avstrija

Petek, 3. julij

1.00 Toronto: PortugalskaHrvaška
5.00 Vancouver: Švica Alžirija
20.00 Dallas: Avstralija Egipt

Sobota, 4. julij

0.00 Miami: Argentina Zelenortski otoki
3.30 Kansas City: Kolumbija – Gana

Pari osmine finala:

Kanada - Maroko
Paragvaj - Francija
Brazilija - Norveška
Mehika - Anglija
Portugalska/Hrvaška - Španija/Avstrija
ZDA - Belgija
Argentina/Zelenortski otoki - Avstralija/Egipt
Švica/Alžirija - Kolumbija/Gana

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