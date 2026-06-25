Ostre kritike na račun Fife pred ključnimi tekmami za napredovanje

Po prvih končnih odločitvah skupinskega dela svetovnega prvenstva bo nocoj oziroma v noči na petek znan tudi vrstni red v skupinah E, F in D. Spored odpira skupina E, kjer si je prvo mesto že zagotovila Nemčija, Slonokoščena obala pa je v dobrem položaju, da v izločilne boje napreduje z drugega mesta. V skupini F bosta na daljavo za prvo mesto tekmovali točkovno izenačeni Nizozemska in Japonska, v skupini D pa se bosta v neposrednem dvoboju za drugo mesto pomerila Paragvaj in Avstralija..

V svetovni nogometni javnosti pred začetkom zadnjega kroga skupinskega dela prvenstva ni manjkalo kritik na račun ene od sprememb, ki jih je na letošnjem mundialu uvedla Fifa. V razvrstitvi po skupinah so prednost pred skupno razliko v zadetkih znova dobili medsebojni obračuni, s čimer so ljubitelji dramatičnih zaključkov v teh dneh prikrajšani za kar nekaj poslastic.

Nemčija bo na tekmi z Ekvadorjem bržčas nastopila z nekoliko premešano postavo. Foto: Reuters

Na razplet pri vrhu skupine E ta sprememba sicer ni imela nobenega vpliva. Nemčija si je po prvih dveh tekmah teoretično že zagotovila napredovanje s prvega mesta, enako pa bi v praksi veljalo tudi v primeru, da bi končno razvrstitev določala gol razlika. Nemčija je na račun visoke zmage nad Curaçaom pri številki +7, Slonokoščena obala pri 0.

Zadnji dve tekmi v skupini bosta tako odločali o drugem in tretjem mestu. Slonokoščeni obali za potrditev drugega mesta zadostuje že remi, stvari pa bi se lahko povsem spremenile, če presenečenje pripravi Curaçao, ki teoretično še ni odpisan, Ekvador pa ob tem premaga Nemčijo, ki bo svojim nosilcem igre zagotovo namenila nekaj počitka.

Nizozemci in Japonci za prvo mesto

Pri vrhu skupine F je precej bolj tesno. Nizozemska in Japonska sta v uvodnem krogu na medsebojnem obračunu remizirali, v drugem krogu pa obe zmagali, zato v zadnji krog vstopata točkovno izenačeni in z enako razliko v zadetkih. Ker so dosegli zadetek več, so v rahli prednosti Nizozemci.

Japonska se bo pomerila s Švedsko, ki je po visoki uvodni zmagi nad Tunizijo doživela hladen tuš proti Nizozemski, za konec pa jo čaka še ena najskromnejših reprezentanc tega turnirja. Tunizijci bodo vsekakor motivirani, da se od prvenstva poslovijo z dvignjenimi glavami, a jih čaka zelo zahtevna naloga.

Nizozemska v zadnji krog vstopa z rahlo prednostjo pred Japonci. Foto: Reuters

Paragvaju in Avstraliji zadostuje remi

Podobno velja za Turčijo, ki je imela precej višja pričakovanja, a je postregla z enim največjih razočaranj tega mundiala. Za slovo od turnirja jih čaka obračun z gostitelji Američani, ki so si že zagotovili prvo mesto, zanimiva pa je situacija v boju za drugo mesto.

V neposrednem dvoboju bosta o tem odločala Paragvaj in Avstralija, ki imata po tri točke. Obema bi za napredovanje skoraj zagotovo zadostoval že remi. Bosta reprezentanci vseeno pokazali dovolj želje po zmagi? Neodločen rezultat bi lahko sprožil nov val kritik na račun spremenjenih pravil Fife.

Avstraliji in Paragvaju bi na medsebojnem obračunu najbrž ustrezal že remi. Foto: Reuters

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