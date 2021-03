Nadarjeni francoski up iz PSG v Dortmund

Mogoče bi za člane tudi že debitiral, če ga ne bi ustavila poškodba kolena, so dejali pri Borussii, kjer ga želijo postopoma pripraviti za nastope v prvi enajsterici.

"Hvaležen sem PSG je za vse, v Parizu sem užival, toda odhajam stopnico višje. Imel sem še nekaj ponudb, a Dortmund je v tem trenutku najboljša izbira zame," je dejal francoski reprezentant do 18 let, za katerega sta se odkrito zanimala tudi münchenski Bayern in Marseille.

