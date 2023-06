Sodnik lige prvakov govornik na dogodku skrajne desnice

Marciniak, ki je sodil tudi v finalu svetovnega prvenstva, se je v ponedeljek udeležil srečanja z naslovom Everest, ki je bilo označeno kot dogodek za mreženje s pitjem piva. Protirasistični aktivisti so dejali, da je bil dogodek v resnici poskus pridobivanja politične podpore.

Dogodek je organiziral Mentzen, vodja stranke Konfederacija, ki je znan po tem, da je začel uporabljati slogan "Smo proti Judom, gejem, splavu, davkom in Evropski uniji". Leta 2021 je prišel na mednarodne naslovnice kot proizvajalec piva z imenom White IPA Matters, ki je zasmehoval gibanje Black Lives Matter.

"Uefa obtožbe jemlje zelo resno"

"Uefa se zaveda obtožb v zvezi s Szymonom Marciniakom in zahteva nujna pojasnila. Uefa in vsa nogometna skupnost sovražita 'vrednote', ki jih promovira omenjena skupina, in te obtožbe jemlje zelo resno. Nadaljnje obvestilo bo objavljeno v petek, ko bomo pregledali vse dokaze," je za Guardian zapisala Uefa.

Marciniakovo udeležbo na dogodku je prva razkrila protirasistična organizacija Never Again. Njen soustanovitelj Rafal Pankowski je dejal: "Šokirani in zgroženi smo, da se je Marciniak javno povezal z Mentzenom in njegovo strupeno skrajno desničarsko politiko."

Desničarski skrajnež v Fifinem sodniškem dresu

Na plakatu dogodka, ki je bil razširjen prek družbenih medijev, je bil upodobljen Mentzen ob pitju piva. Na drugem plakatu je bil Marciniak oblečen v Fifin sodniški dres. Marciniak pa je na svoji strani na Facebooku delil tudi Mentzenovo objavo, ki je napovedala njegovo prisotnost na dogodku. Poljski sodnik je bil kot govornik predstavljen še na spletni strani dogodka.

Kot je še dodal Pankowski, njegova organizacija ne poziva k odstranitvi Marcinaka s sojenja finala lige prvakov, vendar pa upa, da se bo sodnik oddaljil od skrajne desnice.