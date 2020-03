Sedemkratni nogometni prvak že uradno razglasil stečaj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sedemkratni slovaški nogometni prvak iz Žiline je postal najbrž eden prvih nogometnih kolektivov na stari celini, ki je uradno razglasil stečaj zaradi finančnih posledic blokade ob epidemiji koronavirusne bolezni. Na Slovaškem so, tako kot drugod po Evropi razen v Belorusiji, zaradi koronavirusa zastale vse nogometne aktivnosti.

Po razglasitvi stečaja, ta bo uradno začel veljati 1. aprila, je vodstvo kluba razdrlo pogodbo s 17 člani prve ekipe, ki so nasprotovali predlogu kluba o znižanju plač. Klub je predlagal kar 80-odstotno znižanje plač, česar igralci niso sprejeli.

"Stečajni upravitelj je prekinil pogodbe z najbolje plačanimi igralci in tistimi, ki bi jim pogodbe potekle v zimskem oziroma poletnem prestopnem roku. S tistimi, ki so ostali - gre za mlade in nadarjene igralce -, pa bomo sklenili nove pogodbe s finančno nižjimi zneski," je klub sporočil na spletni strani.

"Klub nam je predlagal znižanje plač, s tako velikim rezom se nismo strinjali, smo se pa vseeno želeli pogajati. Nismo vedeli, da bo klub razglasil stečaj," so svojo stran pojasnili igralci.

Na Slovaškem še niso sprejeli odločitve o koncu sezone. Žilina je trenutno na drugem mestu na prvenstveni lestvici in zaostaja deset točk za vodilnim Slovanom iz Bratislave. Žilina je zadnji naslov prvaka osvojila leta 2017.

Medtem ko klubi na Zahodu v največjih petih ligah največji del prihodkov dobijo z bogatimi pogodbami o televizijskih pravicah, pa na Slovaškem, kot tudi drugod v Vzhodni Evropi, strategija financiranja kluba temelji skoraj izključno na prihodkih od prodaje igralcev. "Proračun kluba za leto 2020 temelji na prihodkih od prestopov igralcev v poletnem prestopnem obdobju. Danes je tako povsem jasno, da bo dohodek od poletnih transferjev blizu nič," je vodstvo kluba MŠK Žilina zapisalo na svoji spletni strani.